THY'den Kurban Bayramı İçin 378 Ek Sefer

TÜRK Hava Yolları (THY) Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için 378 ek sefer planlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak, 10 Haziran tarihine kadar Kurban Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karışlamak için 378 ek sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz"