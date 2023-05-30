THY satılıyor mu? Gündem olan iddiaları yetkili isim yanıtladı - Son Dakika
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THY satılıyor mu? Gündem olan iddiaları yetkili isim yanıtladı

30.05.2023 22:43

Türk Hava Yolları'nın Katar'a satılacağı yönündeki iddialara THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den yalanlama geldi. Üstün, birçok kez aynı açıklamayı yaptıklarını söyleyerek, "Yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Katar'a satılacağı iddiaları kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Daha önce de benzeri iddialara konu olan THY'nin, Katar'a satılacağı söylentisi Twitter üzerinden yayıldı. Kısa süre içerisinde birçok kullanıcının yorumlarıyla gündem olan konuya, şirketin basın müşaviri Yahya Üstün açıklık getirdi.

"HERHALDE 10. KEZ AYNI AÇIKLAMAYI YAPIYORUZ"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

THY satılacak mı? Gündem olan iddiaları yetkili isim yanıtladı
Kaynak: DHA
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Türk Hava Yolları, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY satılıyor mu? Gündem olan iddiaları yetkili isim yanıtladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY satılıyor mu? Gündem olan iddiaları yetkili isim yanıtladı - Son Dakika
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