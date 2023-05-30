THY satılıyor mu? Gündem olan iddiaları yetkili isim yanıtladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Katar'a satılacağı iddiaları kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Daha önce de benzeri iddialara konu olan THY'nin, Katar'a satılacağı söylentisi Twitter üzerinden yayıldı. Kısa süre içerisinde birçok kullanıcının yorumlarıyla gündem olan konuya, şirketin basın müşaviri Yahya Üstün açıklık getirdi.

"HERHALDE 10. KEZ AYNI AÇIKLAMAYI YAPIYORUZ"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır."