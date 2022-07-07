THY, uçuş iptalinde Avrupa'da ikinci - Son Dakika
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THY, uçuş iptalinde Avrupa'da ikinci

07.07.2022 11:49
THY, uçuş iptalinde Avrupa'da ikinci

Türk Hava Yolları Avrupa'da en çok uçuş iptali yapan ikinci havayolu oldu.

Türk Hava Yolları Avrupa'da en çok uçuş iptali yapan ikinci havayolu oldu. THY ayrıca uçuş sayısı oranında ise en fazla iptal yaşayan havayolu oldu

Yaz sezonunun başlamasının ardından yolcu sayılarının artması uçuşlarda gecikme ve iptallere sebep oluyor. Seyahat bilgi platformu Mabrian, Avrupa'da en fazla uçuş iptali gerçekleştiren 10 hava yolunu açıkladı. THY uçuş sayısı açısından listede ikinci sırada yer alırken, uçuş sayısı oranında ise en fazla iptal yaşayan havayolu oldu. 14 Haziran-28 Haziran arasında planlanan Temmuz'un 1'i ile 15 arasında uçulması planlanan ancak iptal olan sefer sayılarını paylaştı. Buna göre en fazla sefer iptali yaşayan havayolu 1394 uçuşla easyJet, ikinci 399 seferle Türk Hava Yolları (THY), üçüncü 145 sefer ile Scandinavian Airlines oldu. Uçuş sayısına oranla en fazla uçuş iptal eden havayolu ise yüzde 6,66 oranla THY oldu. easyJet, 5,46 oranla ikinci, 3,41 oranla Wizz ise üçüncü oldu.

THY, Ukrayna seferlerinin iptal süresini uzattı

Türk Hava Yolları (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahalarının sivil uçuşlara kapatılması nedeniyle 24 Şubat'tan itibaren iptal ettiği Ukrayna seferleri ile Rusya'da Soçi, Rostov, Yakaterinburg şehirleri ve Belarus'un başkenti Minsk seferlerinin iptal sürelerini uzattı. THY'nin resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Ukrayna çıkışlı-varışlı uçuşlar ile Rusya'da Soçi, Rostov, Yakaterinburg şehirleri ve Belarus'un başkenti Minsk seferlerinin 31 Ağustos'a kadar iptal edildiği belirtilerek, yolcuların değişiklik ve iade işlemlerini acentelerinden, THY'nin resmi internet sitesi ve 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilecekleri belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

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