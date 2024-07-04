Ticaret Bakanı Bolat, Kooperatiflere Hibe Desteği Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Kooperatiflere Hibe Desteği Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bu yılın ikinci çağrı dönemini kooperatiflerin başvurularına açtıklarını duyurdu. Kooperatifler, mal alımlarında 400 bin lira, hizmet alımlarında 60 bin lira, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204 bin liraya kadar hibe desteği alabilecek. Başvurular 31 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Program kapsamında kadınların çoğunlukta olduğu ve gençlerin, engellilerin yer aldığı kooperatiflere öncelik verilecek.

04.07.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında bu yılın ikinci çağrı dönemini kooperatiflerin başvurularına açtıklarını belirterek, "Kooperatifler, mal alımlarında 400 bin lira, hizmet alımlarında 60 bin lira, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204 bin liraya kadar hibe desteğinden faydalanabilecek." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak KOOP-DES çerçevesinde kooperatiflere, proje bazında, nakdi destekler sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.

"Başvurular 31 Temmuz'a kadar yapılabilecek"

Bu kapsamda 2024 yılı ikinci çağrı dönemini kooperatiflerin başvurularına açtıklarına işaret eden Bolat, "Kooperatiflerimiz mal alımlarında 400 bin liraya, hizmet alımlarında 60 bin liraya, nitelikli personel istihdamlarında 1 personel için yıllık 204 bin liraya, 2 personel içinse yıllık 408 bin liraya kadar hibe desteklerimizden faydalanabilecektir." bilgisini paylaştı.

Bolat, Bakanlığın görev alanındaki tüm kooperatifler ve üst kuruluşlara açık olan program kapsamındaki proje başvurularının 31 Temmuz'a kadar ticaret il müdürlüklerine yapılabileceğini belirtti.

Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflere öncelik

Program çerçevesinde geçen yılın sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde destek sağlandığını, 2020-2023 döneminde 628 kooperatifin 663 projesi için 76 milyon lira destek verilmesinin kararlaştırıldığını bildiren Bolat, "2024 yılı ilk çağrı döneminde ise 89 kooperatifin 97 projesi için 20,5 milyon lira destek sağlanmasına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, hibe verilecek kooperatiflere ilişkin şunları kaydetti:

"Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin ve engellilerin oluşturduğu, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatiflerle tarım satış, sanat, yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatiflerle bunların üst kuruluşlarının başvuruları için öncelikli olarak hibe destekleri sağlanacaktır. Kooperatiflerimize hayırlı olsun."

Paylaşımda 2023-2024 yılı destek tutarları ile artış oranlarına dair şu bilgiler yer aldı:

Destek türüOcak 2023 (lira)2024Artış oranı (yüzde)
Makine/ekipman ve demirbaş alanı200.000400.000100
Sergi ve fuar desteği30.00060.000100
1 personel için istihdam desteği103.000204.00098
2 personel için istihdam desteği206.000408.00098

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Hibe Desteği, Ömer Bolat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat, Kooperatiflere Hibe Desteği Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
08:57 3,6 milyon emekliye kötü haber Enflasyondan daha düşük zam alacaklar 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:23 Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: ’Sonuna Kadar’ kalacağım Biden, adaylığı bırakması yönünde yapılan çağrılara yanıt verdi: 'Sonuna Kadar' kalacağım
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
09:08 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Yüksek, Kenan Yıldız’a küfretmiş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş
09:07 Kamp alanını yerle bir eden hortum Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu Kamp alanını yerle bir eden hortum! Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu
08:44 Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye olay hareket Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
08:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı
08:18 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş’i arkadaşı vurdu Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 11:29:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat, Kooperatiflere Hibe Desteği Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement