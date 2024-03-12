Ticaret Bakanı: Cari işlemler açığı düşüş trendinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış cari işlemler açığında geçen yılın ikinci yarısından itibaren düşüş görüldüğünü bildirerek, "Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı Mayıs 2023'te 60,1 milyar dolar olurken, sonraki aylarda 22,6 milyar dolar azalarak ocak itibarıyla 37,5 milyar dolara geriledi." ifadesini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabından ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Geçen yıl ocakta 10,4 milyar dolar olan cari işlemler açığının yüzde 75,5 azalışla ocakta 2,6 milyar dolara gerilediğini aktaran Bolat, "Böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı Mayıs 2023'te 60,1 milyar dolar olurken, sonraki aylarda 22,6 milyar dolar azalarak ocak itibarıyla 37,5 milyar dolara geriledi." değerlendirmesinde bulundu.
Bolat, geçen yılın temmuz ayından itibaren yıllıklandırılmış dış ticaret açığının istikrarlı düştüğüne ve bu durumun cari işlemler hesabındaki iyileşmeyi desteklediğine işaret etti.
Hizmet gelirleri rekor tazeledi
Cari açıktaki gerilemede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık 64,8 azalarak 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşmesinin etkili olduğunu bildiren Bolat, "Hizmet gelirleri, ocakta yıllıklandırılmış bazda rekoru yineleyerek 100 milyar doları aşmıştır. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 47,8 milyar dolara yükselmiştir. Bakanlığımızca açıklanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 42,3 azalarak 7 milyar dolar oldu. Bu kapsamda cari işlemler açığında geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren yıllıklandırılmış bazda görülen düşüşün önümüzdeki dönemde devam etmesi beklenmektedir. Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmeyle gerekli makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ekonomi yönetimi olarak bir yandan makroekonomik çerçeveyi güçlendiren adımlar atarken bir yandan da sürdürülebilirlik esaslı kalıcı bir yatırım iklimi tesis etmeye, verimlilik ve rekabet gücümüzü artıracak yapısal reformları uygulamaya koymaya kararlıyız." ifadesini kullandı.
Bolat, uygulanan ekonomi politikasının somutlaşan çıktılarının, içeride ve dışarıda güven vermeye devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in geçen hafta ülke kredi notumuzu yükseltmesi, ekonomi programımıza uluslararası ölçekte artan güvenin bir yansımasıdır. Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar, ithalattaki gerileme neticesinde bir taraftan daha dengeli bir ekonomik büyüme kompozisyonu sağlanırken diğer taraftan cari işlemler hesabındaki iyileşmeler makroekonomik istikrarı güçlendirmeye katkı sunmaktadır."
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı: Cari işlemler açığı düşüş trendinde - Son Dakika
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