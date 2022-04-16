Ticaret Bakanı Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğunu değerlendirdi Açıklaması

16.04.2022 14:55

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, planlananın çok üzerinde tır ve yolcu trafiği olduğu için Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanabildiğini belirterek, bu durumun optimum seviyede yönetilmesi için personelin büyük bir çaba içinde olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, planlananın çok üzerinde tır ve yolcu trafiği olduğu için Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanabildiğini belirterek, bu durumun optimum seviyede yönetilmesi için personelin büyük bir çaba içinde olduğunu söyledi.

Bakan Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı, ardından incelemelerde bulundu.

Sarp Sınır Kapısı'nın yoğun kapılardan biri olduğunu dile getiren Muş, "Baharın gelmesiyle birlikte hem yolcu trafiği hem de sivil araçların, yayaların geçişinde ciddi bir yoğunluk var. Hem de ihracatımızın artmasıyla beraber tır trafiğinde de bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla bu artan trafiğin en optimum seviyede yönetilmesi için Gümrük İdaresi çeşitli tedbirler alıyor." dedi.

Muş, bazı önlemlerin yapılan değerlendirme toplantısında da gündeme geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Onlarla ilgili bazı adımlar atacağız. Hem sürecin hızlandırılması hem de yaşanan yoğunluğun içeriye doğru alınıp gerekli işlemlerin orada yapılması noktasında bazı düşüncelerimiz söz konusu. Ona göre çalışmalarımızı yapıp, nihai kararımızı vermiş olacağız. Planlananın çok üzerinde bir tır trafiği ve yolcu trafiği olduğundan dolayı kapıda bir yoğunluk yaşanabiliyor. Optimum seviyede yönetilmesi için büyük bir çaba içinde arkadaşlar."

Ticaret Bakanı Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğunu değerlendirdi Açıklaması
Ticaret Bakanı Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğunu değerlendirdi Açıklaması
Ticaret Bakanı Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğunu değerlendirdi Açıklaması

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Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor Bakan Muş: Sarp Sınır Kapısı yoğunluğu için gümrük idaresi tedbirler alıyor Bakan Muş: 'İhracatın artmasıyla beraber tır trafiğinde bir yoğunluk söz konusu' Bakan Muş: 'İhracatın artmasıyla beraber tır trafiğinde bir yoğunluk söz konusu'

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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