Ticaret Bakanı Muş, Trabzon İş ve Ekonomi Dünyası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, Trabzon İş ve Ekonomi Dünyası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

17.04.2022 18:48
Ticaret Bakanı Muş, Trabzon İş ve Ekonomi Dünyası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin yat üretiminde dünyada 2. sırada olduğunu belirterek, "Hatta bizim hemşehrilerimiz var, çeşitli yerlerde üretim yapan. Hakikaten göğsümüzü kabartıyorlar.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin yat üretiminde dünyada 2. sırada olduğunu belirterek, "Hatta bizim hemşehrilerimiz var, çeşitli yerlerde üretim yapan. Hakikaten göğsümüzü kabartıyorlar. Yat üretimi yapılan serbest bölgelerde yer bulmak imkansız. Biz bu yat serbest bölgelerinin sayısını artırmak istiyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Bakan Muş, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Trabzon Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen Trabzon İş ve Ekonomi Dünyası Toplantısı'na katılan Bakan Muş, koronavirüs sürecinin hem ticareti hem finans yapılarını, insanların yaşam ve ticaret yapma şekillerini etkilediğini söyledi.

"Tam pandemi gündemden çıkıyordu yeni krizle dünya karşı karşıya kaldı." diyen Muş, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz. Ciddi şekilde etkilerini hissettiriyor. Rusya ve Ukrayna emtia başta olmak üzere üretici ihracatçı iki ülke. Başta enerji olmak üzere. Bu krizle beraber emtia fiyatlarında yükseliş, enerji fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Dolayısıyla bu bütün dünyada pandemi sürecindeki parasal değişimle beraber değerlendirildiğinde 1970'den beri en yüksek enflasyon rakamlarıyla dünya karşı karşıya."

Dış ticaret rakamlarına değinen Bakan Muş, hedefin üstüne çıkmak istediklerini vurgulayarak, "Trabzon'un geçen yılki rakamı 1,2 milyar dolardı. Bunun da üzerine çıkacağını ümit ediyorum. Teknolojinin gelişmesiyle elektronik ticaret artık hayatın parçası. E-ticaret gelişecek, hayatın diğer alanlarına da sirayet edecek gibi gözüküyor. Önemli olan doğru yapılması, bunun piyasada yeteri kadar aktörün çıkabileceği ekosistemin oluşmasına imkan verecek bir yasal düzenlemenin olması. Burada da TBMM'deki milletvekillerimize büyük görev düşüyor. Türkiye'nin böyle bir yasal düzenlemeye ihtiyacı var." diye konuştu.

Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde eskiden beri tekne, ufak kayık tarzı üretimler yapıldığını kaydeden Muş, şunları söyledi:

"Yat, gemi inşaat sanayi bizim yakın takip ettiğimiz alan. Türkiye yat üretiminde dünyada 2. sırada. Hatta bizim hemşehrilerimiz var, çeşitli yerlerde üretim yapan. Hakikaten göğsümüzü kabartıyorlar. Yat üretimi yapılan serbest bölgelerde yer bulmak imkansız. Biz bu yat serbest bölgelerinin sayısını artırmak istiyoruz. Buradaki durumu analiz etmek istiyoruz. Burada yat sanayisini geliştirebilirsek hem toplam katma değeri yüksek. Serbest bölgenin avantajı ne oluyor? İhracata odaklanıyorlar. Türkiye'nin farklı bölgelerinde açmayı düşünüyoruz. Bu bölgede kümelenme oluşturabilirsek, yat inşaatı çok daha ciddi katma değer sağlayabilir."

Toplantıya, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan, diğer protokol üyeleri ve iş insanları katıldı.

Ticaret Bakanı Muş, Trabzon İş ve Ekonomi Dünyası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Ticaret Bakanı Muş, Trabzon İş ve Ekonomi Dünyası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Ticaret Bakanı Muş, Trabzon İş ve Ekonomi Dünyası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Ticaret Bakanı Muş, Trabzon İş ve Ekonomi Dünyası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

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Ekonomi, Trabzon, Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş, Trabzon İş ve Ekonomi Dünyası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş, Trabzon İş ve Ekonomi Dünyası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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