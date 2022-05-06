DTÖ, AB'nin çelik ürünlerinde uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye'yi haklı buldu - Son Dakika
Üye Girişi

DTÖ, AB'nin çelik ürünlerinde uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye'yi haklı buldu

06.05.2022 10:48
DTÖ, AB'nin çelik ürünlerinde uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye'yi haklı buldu

Avrupa Birliği'nce (AB) belirli çelik ürünlerine uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye'nin başlattığı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli, Türkiye'yi haklı buldu.

Avrupa Birliği'nce (AB) belirli çelik ürünlerine uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye'nin başlattığı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli, Türkiye'yi haklı buldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin çelik ürünlerinde 2018'de uygulamaya başladığı korunma önlemlerine karşı Türkiye'nin DTÖ'de başlattığı davada kurulan panel, Türkiye'nin tezlerini destekledi ve AB'nin uygulamakta olduğu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti.

29 Nisan 2022'de tüm DTÖ üyeleriyle paylaşılan panel raporunda, AB'nin, önlemlerini "Korunma Önlemleri Anlaşması"na uyumlu hale getirmesi gerektiği karara bağlandı.

Bu karar sonrası Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ'nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koymuş ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulunmuş oldu. Dava sonucu, Türkiye açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

AB tarafından itiraz görmeyen ve temyiz edilmeyen rapor, DTÖ'de Anlaşmazlıkların Halli Organı'nda kabul edilecek.

Rapor, AB açısından kesin ve bağlayıcı olacağından önlemden etkilenen, başta Türkiye olmak üzere, birçok çelik ihracatçısı ülke kararın eksiksiz uygulanması ile AB pazarındaki kayıplarını telafi etmeye başlayabilecek.

Dava sonucu, üye ülkelerin, DTÖ anlaşmalarını tam olarak uygulamaması, önlem alırken salt ve keyfi korumacı amaçlarla hareket etmesi ve anlaşmaların esneklik içeren hükümlerini amacı dışında kullanmasının engellenmesi açısından önemli mesajlar içeriyor.

Sonraki aşamada, panel kararının eksiksiz uygulanması yönünde DTÖ nezdinde ve AB ile ikili ilişkiler çerçevesinde gerekli takip yapılacak.

Kararın, AB'nin önlemlerini gözden geçireceği temmuz ayından önce çıkmış olması önem taşıyor. AB'nin bu karar sonrasında mevcut önlemlerini uyumlaştırması gerekiyor.

YORUMLAR
500
KKKA hastalığına karşı en etkili önlem olan tavuklar rağbet görmeye devam ediyor KKKA hastalığına karşı en etkili önlem olan tavuklar rağbet görmeye devam ediyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DTÖ, AB'nin çelik ürünlerinde uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye'yi haklı buldu - Son Dakika


Son Dakika
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
16:12 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ hakkında konuştu: Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:26:40. #1.13#
SON DAKİKA: DTÖ, AB'nin çelik ürünlerinde uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye'yi haklı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement