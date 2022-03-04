Ticaret borsalarında 312 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü - Son Dakika

Ticaret borsalarında Ağustos 2021-Ocak 2022 döneminde 312 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2021-Ocak 2022 döneminde borsalarda 312 bin 959 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 72 bin 302 tonla Ordu'da gerçekleştirildi.

Bu kenti 66 bin 958 tonla Sakarya, 46 bin 309 tonla Giresun, 38 bin 96 tonla Düzce/ Bolu, 23 bin 613 tonla Çarşamba ve 21 bin 734 tonla Trabzon izledi.