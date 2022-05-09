Ticaret borsalarında 345 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret borsalarında 345 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

09.05.2022 14:19
Ticaret borsalarında 345 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2021-Mart 2022 döneminde 345 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında Ağustos 2021-Mart 2022 döneminde 345 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2021-Mart 2022 döneminde borsalarda 345 bin 282 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 81 bin 777 tonla Ordu'da gerçekleştirildi.

Bu kenti 74 bin 344 tonla Sakarya ve 50 bin 634 tonla Giresun izledi.

YORUMLAR
500
Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası

Giresun, Ticaret, Fındık, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret borsalarında 345 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
14:12 Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu
14:10 Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı
14:07 Ayasofya'da skandal: Tarihi su haznesi ayakkabılık olarak kullanılıyor
14:04 Derbi sonrası şok iddia! "Gedson Fernandes Beşiktaş'a değil, çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacak"
13:58 Haaland babasının yolundan gitmeyi tercih etti: Dünya devleri arasından Manchester City'i seçti
13:57 Son Dakika: Dolar/TL kuru Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı
13:38 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
13:38 Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 14:25:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ticaret borsalarında 345 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement