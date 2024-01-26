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Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı - Son Dakika
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Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı

Kovid-19 salgınının ardından normalleşme süreciyle artış gösteren ticaret hacmi nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığında sürücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 66'dan 69'a çıkarılan yaş sınırı uygulaması 2024 sonuna kadar uzatıldı.

26.01.2024 - 12:40,  Güncelleme: 13:15
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Ticari araç sürücülerini ilgilendiren karara göre Kovid-19 salgını, normalleşme süreciyle artan ticaret hacmi, ticaret koridorlarında değişme gibi nedenlerle yük ve yolcu taşımacılığında sürücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 69'a çıkarılan yaş sınırı uygulaması bu yıl sonuna kadar uzatıldı.

Dünyada ve ülkede Kovid-19 salgınının ardından geçilen normalleşme süreciyle ticaret hacminde yaşanan artış dolayısıyla sektörde mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi için geçici düzenlemeye gidildi. Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan mesleki yeterlilik belgesi sürücüler için 66 olan yaş sınırlaması, 31 Aralık 2023'e kadar "69 yaşından gün almamış olmak" şeklinde değiştirilerek uygulamaya konuldu.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI VE KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ETKİSİ

Söz konusu süreç devam ederken, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle ticaret koridorlarının değişmesiyle kara yoluyla ticari taşımalar ülkede artış gösterdi. Bu süreçte herhangi bir makul gerekçe olmadan sürücülerin vize temininde sıkıntı yaşaması nedeniyle vizeli sürücü ihtiyacı oluştu.

Ayrıca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle sürücü eğitimlerinin olumsuz etkilenmesi sonucu sektörün ihtiyacı olan yeni sürücü arzı da yetersiz kaldı.

Bu kapsamda kara yoluyla yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetin önüne geçilebilmesi için düzenlemenin süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı.

SAYISAL TAKOGRAF KARTLARI DA YENİLENECEK

Düzenleme kapsamında, SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitecek olan ve bu düzenleme kapsamında, ilk kez başvuru yapacak sürücüler, sürücü türü sağlık raporu ve psikoteknik değerlendirme raporu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

Daha önce başvuru yapmış ve düzenleme doğrultusunda geçen yıl sonuna kadar mesleki yeterlilik belgesi süresi uzatılan sürücülerin, ikinci bir başvuruya gerek kalmadan süreleri bu yıl sonuna kadar uzatıldı. Mesleki yeterlilik belgesi süresi tekrar uzatılan sürücüler, sayısal takograf kartlarını da yenileyecek.

Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
Kaynak: AA
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Ticaret Bakanlığı, Ulaşım, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı - Son Dakika
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