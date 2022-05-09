TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde "Green Up Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Programı" başlıyor - Son Dakika

Sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimleri uçtan uca desteklemek amacıyla Türkiye'nin 7 farklı ilinde faaliyet gösteren Türkiye İhracat Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) Girişim Evi bünyesinde "Green Up Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Programı" başlıyor.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM, ihracat hedefine ulaşmak, "Made in Türkiye" markasını güçlendirmek ve gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde teknoloji girişimcilerinin sürdürülebilir büyümesini sağlamaya yönelik özgün hızlandırma programları ile 1.600'ün üzerinde girişimciyi destekleyen TİM ve TEB, bir ilke daha imza atarak sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimleri uçtan uca desteklemek amacıyla "Green Up Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Programı" başlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, "'Her alanda sürdürülebilir Türkiye' hedefi ile ülkemizi sürdürülebilirlik noktasında markalaştırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çalışmalarımızın sonucunda Türkiye'yi, hem sürdürülebilir kalkınma modeliyle ihracatla yükseltecek hem de çevreye değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline getireceğiz. Türkiye'nin yeşil ekonomik dönüşümünde öncüsü olacağız." ifadelerini kullandı.

Gülle, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı kapsamında sürdürülebilir ihracata yönelik çalışmaların yürütüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"TİM-TEB Girişim Evi olarak, sürdürülebilirlik başlığı altında kurulduğumuzdan bu yana birçok girişimi destekledik. İstanbul Girişim Evi'nden zeytin çekirdeklerinden biyo bazlı plastikler üreten Biolive, İzmir Girişim Evi'nden otomotiv sektöründe araçların hafifletilmesine yönelik doğal elyaf takviyeli termoplastik kompozit malzeme üreten B-Preg, Denizli Girişim Evi'nden yüksek verimli tarımsal üretim için gelişmiş görüntüleme ve drone çözümleri ile yapay zeka destekli bitki analiz yazılımı üreten Airmed, Gaziantep Girişim Evi'nden meyve ve sebze atıklarından organik boya üretimi gerçekleştiren ve boyaları hem kumaş boyamada hem de parfüm/kolonya sektöründe kullanılan Texture Orginal, Ankara Girişim Evi'nden enerji yönetim zekası geliştiren İnavitas, Bursa Girişim Evi'nden buhar kapanlarını, ısı eşanjörlerini, soğutma kulelerini ve makine sağlıklarını anlık izlemeyi sağlayan, yapay zeka entegreli kendi enerjisini üreten kablosuz sensör teknolojileri sunan BrenPower ve Mersin Girişim Evi'nden Türkiye'de ilk biyolojik gübre ve organik sıvı gübreleri üretip ürünlerinin büyük kısmını ihraç eden Agrikey'e kadar oldukça başarılı onlarca girişimimizi desteklediğimiz için gururluyuz. Bu yıl ilk kez sürdürülebilirlik odaklı çözümler sunan girişimleri uçtan uca destekleyeceğimiz 2 yeni hızlandırıcı program açıyoruz. Bu program ile girişimleri hem eğitimler hem danışmanlıklar ile beslerken, diğer taraftan globale açılma adına geniş kapsamlı konu başlıkları ile destekleyeceğiz."

Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan girişimler destekleniyor

Verilen bilgiye göre, daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirliğe katkı sağlayan girişimlerin yanında yer alan TEB, tarım teknolojilerinden biyo bazlı plastik üretimine, atık su artıma sistemlerinden kendi enerjisini üreten teknolojilere kadar pek çok alandaki girişime hem finansal hem de danışmanlık desteği sağlıyor.

TİM ve TEB'in uzun yıllara dayanan verimli iş birliğiyle 7 farklı ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri'nde girişimcilere danışmanlık ve mentorluk, global pazarlara açılma, potansiyel müşteri ve yatırımcılarla network sağlanması gibi uçtan uca her konuda destek veriliyor. Hayata geçirilen yeni programlarla daha fazla girişimciye ulaşılması ve Türkiye'de girişimciliğin daha da güçlenerek yaygınlaşması hedefleniyor.

Haziran ayında başlayacak TİM-TEB Girişim Evi Green Up Programı, hem başlangıç evresinde yer alan hem de ticarileşmenin ileri seviyelerine ulaşmış ticari sürdürülebilirliği gerçekleştirmek amacıyla temiz enerji ve temiz teknolojiler alanlarındaki girişimleri destekleyen iki ayrı programdan oluşuyor. Erken evrede yer alan girişimlere yönelik Start Up Programı, küresele yönelik büyüme hedefleri olan ileri seviye girişimler için ise Scale Up Programı uygulanacak. 4 ana bölümden oluşan program toplam 5 ay sürecek.