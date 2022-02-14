Tire Süt Kooperatifi, KDV indirimini fiyatlarına yansıttığını duyurdu

Tire Süt Kooperatifi, gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik uygulamayı raflardaki fiyatlara yansıttıklarını bildirdi.

Kooperatiften yapılan açıklamada, KDV'deki indirimin 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

İndirimin bugün itibarıyla raflara yansıtıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca birçok ürünümüzde kooperatif olmanın bilinciyle belirtilen oranın üzerinde indirim uygulanmıştır. Ülkemizin örnek model gösterilen üretici kuruluşu olarak ortaklarımıza ve tüketicilerimize yönelik sorumluluk bilinci ile bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da en kaliteli ve güvenli ürünleri sunmaya devam edeceğiz."