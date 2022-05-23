Tırı düğün arabası yapan çifte 8 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Tırı düğün arabası yapan çifte 8 bin TL ceza kesildi

23.05.2022 12:27

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Melek ve Necati Fidan çifti, tırı düğün arabası yaptı. Yaklaşık 20 tırın konvoyla eşlik ettiği tırın korna çalarak çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle 8 bin TL ceza kesildi.

Ereğli ilçesinde lojistik firması sahibi Satılmış Fidan'ın oğlu Necati Fidan, düğün arabası olarak tırı tercih etti. Süslenen tıra, yaklaşık 20 tır da eşlik ederek gelin almaya gidildi. Melek Fidan, tıra binmekte zorlanınca Necati Fidan, araca çıkmasında yardımcı oldu. Melek Fidan, Ereğli sokaklarında dolaşan tırdan kendisine merakla bakanlara el salladı. Şehir merkezinde çalınan kornadan dolayı polis merkezine yapılan şikayet üzerine tırlara çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle yaklaşık 8 bin lira ceza kesildi.

Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza

"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"

Tır ile düğün salonuna gelen Melek Fidan, kendisinin böyle bir konvoy beklemediğini ve kendisi için bu hazırlığı yapan eşi ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Eşim üniversiteden arkadaşımdı. Daha sonra aşka döndü. Fikir eşimden çıkmış. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Çok heyecanlıyım" dedi.

Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza

"FARKINDALIĞIMIZ OLSUN İSTEDİK"

Necati Fidan ise, "Babam yıllardır nakliyecilik mesleğinde faaliyet gösteriyor. Ben de okuldan sonra babamın yanına iş yerine döndüm. Herkes otomobil, üstü açık araba ve cip ile yapıyor. Bizim mesleğimiz tırcılık. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Bir farkındalığımız olsun istedik. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Bence güzelde oldu" dedi.

Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza

"EŞİME FEDA OLSUN"

Necati Fidan cezayla ilgili olarak, "Ceza yediysek de feda olsun. Eşime feda olsun" diye konuştu. Necati Fidan'ın babası Satılmış Fidan, "Cezayı yiyenler hepsi arkadaşımız, kardeşimizdir. Bir tane oğlum var. Onun da en mutlu günü bugün. Oğlumun mutlu olduğu bugün de gereken ne ise yaparız. Devletimizin kestiği parmak acımaz" dedi.

Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Tırı düğün arabası yapan çifte 8 bin TL ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tırı düğün arabası yapan çifte 8 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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