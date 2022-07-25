TMO'dan buğdaya 1 lira, arpaya 50 kuruş destek ödemesi - Son Dakika
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TMO'dan buğdaya 1 lira, arpaya 50 kuruş destek ödemesi

25.07.2022 15:43
TMO'dan buğdaya 1 lira, arpaya 50 kuruş destek ödemesi

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) arpa ve buğday ürünlerini satan ve bu satışlarını belgelendiren çiftçilere buğday için kilogram başına 1 TL, arpa için ise 50 kuruş destekleme ödemesi yapacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) arpa ve buğday ürünlerini satan ve bu satışlarını belgelendiren çiftçilere buğday için kilogram başına 1 TL, arpa için ise 50 kuruş destekleme ödemesi yapacak.

Arpa ve buğday üreterek TMO'ya satan çiftçiler için ödenecek fiyat belirlendi. Buğday ürünü için kilogram başına 1 TL destek sağlanırken arpa için ise kilogram başına 50 kuruş destek verilecek. Programdan yararlanabilmeleri için çiftçilerin TMO'ya yapacağı son başvuru tarihi ise 16 Eylül olarak bildirildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu sezonda TMO'ya arpa ve buğday satan üreticilerimize yönelik destekleme ödemesi, 2022 yılında arpa ve buğday üretimi yaparak ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını belgelendiren çiftçilere buğday için kilogram başına 1 TL, arpa için 50 kuruş olarak ödenecektir. Bu desteklemeden yararlanan üreticilerimiz, belirtilen şartları sağlamaları halinde diğer desteklerden de faydalandırılacaktır. Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin 16 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi'nde(ÇKS) kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerimizden temin edecekleri dilekçe ve TMO'dan alınan alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir" diye konuştu.

Sağlam, desteklemeden yararlanamayacak kişiler için ise şöyle konuştu:

"Kamu kurum ve kuruluşları ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 23. maddesi gereği 'haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları' yönünde karar verilenler destekleme ödemesinden faydalanamaz. 2022 yılında ÇKS'ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan ancak ürettikleri ürünlerini TMO'ya satmayanlar veya Cumhurbaşkanı Karar'ında belirtilen tarihler dışında TMO'ya satanlar için destekleme ödemesi yapılmaz." - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO'dan buğdaya 1 lira, arpaya 50 kuruş destek ödemesi - Son Dakika

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