TMO'dan Hububat Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

TMO'dan Hububat Uyarısı

Ocak ayındaki yağışlar yetersiz, gelecek aylar hububat rekoltesi için kritik önemde.

20.02.2025 11:16
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, bölgelerin ocak ayında aldığı yağış miktarının yetersiz kaldığını ve durumun böyle devam etmesi halinde hububat ürünlerinin olumsuz etkilenebileceğini belirterek, gelecek aylardaki yağış miktarının rekolte ve bitki gelişiminde belirleyici olacağını bildirdi.

Hububat ve bakliyat gibi tarım ürünlerindeki bitkisel gelişimi yakından takip eden TMO, yağışlardaki son durum doğrultusunda, ocak ayına ilişkin "Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi" hazırladı.

AA muhabirinin, bu analiz raporundan yaptığı derlemeye göre, ocakta yurt genelinde yağışlar mevsim normaline göre yüzde 62, geçen yıla göre yüzde 69 azaldı.

Raporun bölgesel ayrıntıları incelendiğinde, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Van, Ardahan ve Kars haricinde, Doğu Anadolu Bölgesi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağış azalışının yüzde 80'inin üzerine çıktığı görüldü.

Kışlık hububat ekilişleri tamamlandı

Türkiye genelinde, kışlık hububat ekimleri tamamlandı. Kışlık hububat, Doğu Anadolu Bölgesi hariç, diğer bölgelerde kardeşlenme (bir tohumdan birkaç sapın meydana gelmesi) başlangıcında iken, geç ekim yapılan alanlarda ise çimlenme ve çıkış evresinde bulunuyor.

Bölgelerin, ocak ayında aldığı yağış miktarı yetersiz kaldığından, gelecek aylarda da durumun böyle devam etmesi halinde hububat ürünlerinin gelişimi, verimi ve kalitesi olumsuz etkilenebilecek.

Bu nedenle gelecek aylardaki yağış miktarı, hububat ürünlerinde rekolte ve bitki gelişim durumlarında belirleyici olacak.

Makarnalık buğday üreticisi, ekmeklik buğdaya yöneldi

Raporda hububat türlerine yönelik detaylara bakıldığında, makarnalık buğday ekilişinde yüzde 4 azalış öngörülüyor.

Geçen yıl makarnalık buğday eken bir kısım üretici, bu sebeple daha çok ekmeklik buğdaya yönelirken, ekmeklik buğday ekilişinde ise yüzde 2 artış bekleniyor.

Ayrıca arpa ekilişinde ise yüzde 1 azalış görülmesi öngörülüyor.

Yabancı ot mücadelesine başlandı

Raporda, bakliyat ekilişlerine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Buna göre, kabuklu kırmızı mercimekte ekilişler tamamlandı. Bitki çıkışları tamamlanarak, fizyolojik gelişim istenilen düzeyde gerçekleşti. Genel olarak herhangi bir hastalık ve zararlı etmeninin görülmediği bazı alanlarda, yabancı ot mücadelesine yer yer başlanıldığı görüldü.

Kışlık nohut ekilişlerine, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlandı. Bölgede Aralık ayının ilk haftası itibarıyla başlayan ekilişler Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de ocak ayı sonu itibarıyla tamamlandı. Nohut ekilişlerinde, özellikle Diyarbakır yöresinde geçen yıla göre önemli oranda artış görüldü. Söz konusu artışın, arpa ve buğday ekim alanlarından kaydığı saptanırken, Adıyaman'da yüzde 5 civarında arpadan nohuda, Gaziantep'te ise özellikle makarnalık buğday ve arpadan nohuda yüksek oranda geçiş olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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