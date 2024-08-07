TMO, Kabuklu Fındık Alım Esaslarını Belirledi - Son Dakika
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Ekonomi

TMO, Kabuklu Fındık Alım Esaslarını Belirledi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alım esaslarını belirledi. Alım fiyatları ve alım süreci hakkında detaylar açıklandı.

07.08.2024 16:56
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alım esaslarını belirledi.

TMO'dan yapılan açıklamada, fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılarak depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kabuklu fındık alım fiyatlarının 2 Ağustos'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre uygulanacak alım fiyatlarının Giresun kalite için kilogram başına 132 lira, levant kalite için kilogram başına 130 lira, sivri kalite için kilogram başına 125 lira olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 2 (kilogram başına 2,6 lira) randıman farkı ilave edileceği kaydedildi.

Kabuklu fındık alımları 19 Ağustos'ta başlayacak

Kabuklu fındık alımlarının 19 Ağustos'tan itibaren ilk etapta 14 noktada başlayacağı, hasat durumuna göre 60 noktaya kadar çıkarılabileceği belirtilen açıklamada, alımların "randevulu" yapılacağı, randevu sisteminin tüm alım noktaları için 12 Ağustos saat 09.00'dan itibaren aktif hale getirileceği bildirildi.

Fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığına işaret edilen açıklamada, Ofisin kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacağına dikkat çekildi.

Kabuklu fındık alım esasları

Kabuklu fındık alım esaslarına da yer verilen açıklamada, rutubet oranı yüzde 6,5'e kadar, sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 7 ve altı, yabancı madde oranı (taş, toprak vb.) yüzde 0,5 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 10 ve altında olan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı tüm fındıkların satın alınacağı ifade edildi.

Eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünlerin "kesinlikle satın alınmayacağı"nın altı çizilen açıklamada, üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri ve ürünlerini belirtilen standartlara göre hazırlamaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, çiftçilerin Tarım ve Orman il/ilçe müdürlükleriyle irtibata geçerek 2024 yılı için ÇKS bilgilerini güncellemelerinin ve ürünlerini randevu tarihinde TMO alım noktalarına getirmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.

Ürün bedeli 45 gün içerisinde yatırılacak

Ürün bedeli ödemelerinin ürün teslimatını takip eden 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesabına aktarılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Üreticiler randevularını; internet üzerinden https://randevu.tmo.gov.tr adresinden, e-Devlet üzerinden veya TMO iş yerlerine bizzat müracaat ederek alabilecektir. Alımlarımız sırasında üretici memnuniyetini sağlamak ve aksaklıkları gidermek ön planda olup bu kapsamda üreticilerimiz Genel Müdürlüğümüzde kurulan Alo Ürün Hattı'ndan (0 312 416 34 10/8 hat) fındık alımları konusunda bilgi alabileceklerdir."

Açıklamada, alım noktalarının bağlı bulunduğu başmüdürlüklerin irtibat numaraları da paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TMO, Kabuklu Fındık Alım Esaslarını Belirledi - Son Dakika

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