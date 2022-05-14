TMO mayısta yem bitkilerini yem sanayicilerine destekli fiyattan satmayı sürdürecek - Son Dakika
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TMO mayısta yem bitkilerini yem sanayicilerine destekli fiyattan satmayı sürdürecek

14.05.2022 15:04
TMO mayısta yem bitkilerini yem sanayicilerine destekli fiyattan satmayı sürdürecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mayıs ayında yem bitkilerini, yem sanayicilerine destekli fiyattan satmaya devam edecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mayıs ayında yem bitkilerini, yem sanayicilerine destekli fiyattan satmaya devam edecek.

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ofis, uyguladığı alım ve satış politikaları ile hububat piyasalarında istikrarı sağlarken, üreticiler ve tüketiciler arasındaki dengeyi de tesis ediyor.

Bu kapsamda, 2021 yılı hasat döneminde yaşanan kuraklığın ardından gereken tedbirleri ivedilikle alan TMO, iştigal alanına giren ürünlerde piyasadaki arz açığını gidermek üzere çalışmalara başladı.

TMO, söz konusu çalışmalardan biri olan yem regülasyonu çerçevesinde, stoklarındaki yem ham maddelerini 2021 Temmuz'dan itibaren besici ve yetiştiriciler ile yem üreticilerine satışa açarken, bu çalışmayla hayvancılık sektörünün yem maliyetlerinin düşürülmesi hedeflendi. Yapılan uygun fiyatlı ham madde satışları ile hayvancılık sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sağlandı.

Arpa üretimi yüksek seviyede bekleniyor

Bu yıl, ülkenin arpa üretimi geçen yılın üzerinde ve son yılların en yüksek seviyesinde bekleniyor.

Bu nedenle TMO, normal üretim dönemlerinde üreticilerin ürün arzından olumsuz etkilenmemesi amacıyla, hasat devam ederken satış gerçekleştirmiyor. Halihazırda arpa hasadının ülkenin belirli yörelerinde başlamış olması ve kısa zamanda hasadın yaygınlaşacak olması nedeniyle, TMO'nun arpa satışlarına hasat süresince ara verilirken, arpa satışlarına 2022 hasadının tamamlanmasını müteakip yeniden başlanacak.

Türkiye'nin 2022 mısır hasadı ağustos ayından sonra başlayacağından, TMO'nun kanatlı sektörüne (yumurta ve beyaz et) ve süt üreticilerine yönelik mayıs ayında 225 bin ton mısır tahsis edildi, teslimat süreci de başladı.

Mısır satış ve teslimatlarına haziran ayında da devam edilmesi planlanıyor.

TMO tarafından piyasalar yakından takip edilirken, piyasa istikrarına yönelik gereken tüm tedbirler de alınacak.

Öte yandan, TMO mayıs ayında yem bitkilerini, yem sanayicilerine destekli fiyattan satmaya devam edecek.

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Toprak Mahsulleri Ofisi, Mayıs, Hasat, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TMO mayısta yem bitkilerini yem sanayicilerine destekli fiyattan satmayı sürdürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: TMO mayısta yem bitkilerini yem sanayicilerine destekli fiyattan satmayı sürdürecek - Son Dakika
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