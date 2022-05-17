TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çankırı'da konuştu - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çankırı'da konuştu

17.05.2022 15:06

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Daha çok gelir elde edebilmek, ürün elde edebilmek için bütün Kızılırmak havzasını kapsayacak şekilde çalıştay yapmamız lazım.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Daha çok gelir elde edebilmek, ürün elde edebilmek için bütün Kızılırmak havzasını kapsayacak şekilde çalıştay yapmamız lazım. Çünkü bizim elde ettiğimiz gelir, verimlilikte başka ülkeleri mukayese ettiğimiz zaman, aramızda çok fark var." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Çankırı Ticaret Borsası Kızılırmak Satış Salonu'nun açılışına katıldı. Kurban kesilip dua edilmesinin ardından Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun da katılımıyla salonun açılış kurdelesi kesildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınıyla tarım ve hayvancılığın öneminin arttığını söyledi.

Koronavirüs salgını ve Rusya- Ukrayna Savaşı'yla bütün dünyanın tarım ve hayvancılığı keşfetmeye başladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş. Son 10 yıla bakın en çok fiyatı artan ham maddeler ne. En çok fiyatı artan ham maddelere baktığınız zaman tarım ve hayvancılık birinci sırada yer almaktadır. Tarım ve hayvancılıkta ekmek var, doğru alandasınız. Başka alana değil, bu işe yönelmek lazım." diye konuştu.

Kızılırmak havzasının iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Daha çok gelir elde edebilmek, ürün elde edebilmek için bütün Kızılırmak havzasını kapsayacak şekilde çalıştay yapmamız lazım. Çünkü bizim elde ettiğimiz gelir, verimlilikte başka ülkeleri mukayese ettiğimiz zaman, aramızda çok fark var. Daha çok gideceğimiz yol var." ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılıkta son dönemde sıkıntılar olduğunu, girdi maliyetlerindeki sıkıntıları dile getirdiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Yakın zamanda buğdaya taban fiyatı bekliyoruz, inşallah önümüzdeki hafta açıklanır. Cumhurbaşkanımız geçen hafta, kendisine teşekkür ediyorum, çayın taban fiyatını açıklarken çok iyi şekilde açıkladı. İnşallah buğdayda da taban fiyatını maliyetlerimizi, girdilerimizi kurtaracak, en azından birazcık olsun kar edebilir hale gelmemizi sağlayacak açıklamayı bekliyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu ayrıca Türkiye'de 117 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin oda ve borsaların himayesine girdiğini, bu liselerin doluluk oranının yüzde 96 olduğunu kaydetti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çankırı'da konuştu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çankırı'da konuştu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çankırı'da konuştu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çankırı'da konuştu

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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: TARIM VE HAYVANCILIKTA EKMEK VAR TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: TARIM VE HAYVANCILIKTA EKMEK VAR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Açıklaması Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Açıklaması
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çankırı'da konuştu - Son Dakika


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