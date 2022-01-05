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TOGG, ABD'de sergilendi! İşte sedan modelinden ilk görüntüler - Son Dakika

TOGG, ABD'de sergilendi! İşte sedan modelinden ilk görüntüler

05.01.2022 23:18

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda görücüye çıktı. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, İngilizce yaptığı sunumla TOGG'un sedan modelini tüm dünyaya tanıttı.

ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'e vizyon otomobiliyle katılan TOGG, yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyurdu.

"KENDİMİZİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLARAK TANIMLIYORUZ"

Basın toplantısında konuşan TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi.

TOGG, ABD'de görücüye çıktı! İşte sedan modelinden ilk görüntüler

"AVANTAJLIYIZ"

Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" diye konuştu.

TOGG, ABD'de görücüye çıktı! İşte sedan modelinden ilk görüntüler

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

TOGG, SUV olarak duyurulan ilk modelinin ardından, sedan için harekete geçmişti. İlk görüntüler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

TOGG, ABD'de görücüye çıktı! İşte sedan modelinden ilk görüntüler
TOGG, ABD'de görücüye çıktı! İşte sedan modelinden ilk görüntüler
TOGG, ABD'de görücüye çıktı! İşte sedan modelinden ilk görüntüler
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Tam Gemi Şok Denemeleri, TOGG, Ocak, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOGG, ABD'de sergilendi! İşte sedan modelinden ilk görüntüler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOGG, ABD'de sergilendi! İşte sedan modelinden ilk görüntüler - Son Dakika
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