TOGG'da başvuru sayısı 100 bin oldu - Son Dakika
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TOGG'da başvuru sayısı 100 bin oldu

24.03.2023 11:07
TOGG'da başvuru sayısı 100 bin oldu

TOGG'a başvuranların sayısı 100 bine ulaştı.

TOGG'a başvuranların sayısı 100 bine ulaştı.

Yerli otomobil resmi Twitter hesabı üzerinden ön siparişe ilişkin son açıklama geldi. Paylaşıma göre 27 Mart tarihinde sona erecek ön sipariş tarihinde an itibariyle 100 bin rakamına ulaşıldı. Yerli otomobil çekilişleri 28 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

T10X standart menzil: 953 bin lira

314 kilometre menzilli T10X'de, 160 kW/ 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Aynı araçta, 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunuyor.

Standart menzilli T10X'in iki donanım seviyesi bulunuyor. Giriş versiyonu 953 bin lira iken, bir üst donanımlı araç 1 milyon 55 bin liradan satışa sunulacak.

T10X uzun menzil: 1 milyon 215 bin lira

523 kilometrelik menzillere sahip T10X'de, 160 kW/ 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş) motor bulunuyor. Uzun menzilli bu araçta, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP). - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi TOGG'da başvuru sayısı 100 bin oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOGG'da başvuru sayısı 100 bin oldu - Son Dakika
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