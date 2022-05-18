Togg'da Parçalı Denemeler de Başladı - Son Dakika
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Togg'da Parçalı Denemeler de Başladı

18.05.2022 12:52

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik tesisinde kurulumu tamamlanan 208 robot, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik tesisinde kurulumu tamamlanan 208 robotun, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladığı açıklandı. Fabrikadaki boya-imalat tesislerinin yüzde 95 ila 99'unun tamamlandığı bildirildi.

İlk yerli elektrikli otomobili üretecek olan TOGG, fabrikadaki son durumu sosyal medya hesabından paylaşıldı. TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada; "208 robot ile parçalı denemelere başladığımız Gemlik Tesisimizde bu ay; Boya tesisinin yüzde 99'u tamamlandı. Gövde tesisinin yüzde 97'si tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 95'i tamamlandı" denildi.

Togg'da Parçalı Denemeler de Başladı
Togg'da Parçalı Denemeler de Başladı
Togg'da Parçalı Denemeler de Başladı
Togg'da Parçalı Denemeler de Başladı

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Kaynak: ANKA

Robot, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg'da Parçalı Denemeler de Başladı - Son Dakika


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