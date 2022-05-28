Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi - Son Dakika
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Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi

28.05.2022 18:15
Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarda başarıyla üretildiği bildirildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarda başarıyla üretildiği bildirildi.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Gemlik tesislerindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

Üretim faaliyetlerinin yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitte şu ifadelere yer verildi:

"Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik."

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Kaynak: AA

Twitter, Robot, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg'un ilk C-SUV gövdesi Gemlik tesislerindeki robot hatlarda üretildi - Son Dakika


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