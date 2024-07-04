Tokat\'ın Pazar İlçesinde Yerli ve Milli Tohumlar Ekildi

Ekonomi

Tokat'ın Pazar ilçesinde yerli ve milli tohumların ekiminde bir ilk gerçekleşti.

Tokat'ın Pazar ilçesinde yerli ve milli tohumların ekiminde önemli bir adım atıldı. İlçede ilk kez ekilen 'Taner' isimli buğday çeşidi, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından sağlanan 'Taner' buğdayının demonstrasyon çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen hasat işlemi büyük bir başarıyla tamamlandı.

"İlçe tarımında yaygınlaştırmak istiyoruz"

Hasatta konuşan Tarım ve Orman Müdürlüğü Pazar İlçe Müdürü Emre Kapar, "Yerli ve milli buğday tohumlarımızdan olan 'Taner'in ekiminden dolayı memnunuz. Fenolojik gözlemlerini takip ediyoruz. Bugün de hasat işlemi gerçekleşti. Yerli ve milli tohumlarımızın ekimini ilçemiz tarımında yaygınlaştırmak istiyoruz. İlçemizde ekimi yapılan buğday çeşitleri içerisinde Taner buğday çeşidinde ortalamanın üstünde yüksek verim potansiyeli taşıyor" dedi.

"Bu sayede tarımda dışa bağımlılık kalkacak"

Üretici Seyfi Yatkın ise, "Yerli ve milli olan bu buğday çeşidinin ekiminden çok memnunum. Mevsimsel yağışların az olması ve kurak geçmesine rağmen şükürler olsun verimde büyük bir artış sağladık. Bu Taner çeşidini hububat ekimi yapacak olan Pazarlı üreticilerimiz için de tohumluk olarak kullanılması yönünde vermek istiyorum. İlçemizde bu çeşidin ekiminin yaygınlaşacağını düşünüyorum. Yerli ve milli tohumlarla bu sayede tarımda dışa bağımlılığın azalarak yerli üretim olması gerekiyor" diye konuştu.

Teknik personelin yaptığı biçerdöver kontrolü ile dane kayıplarının önlenmesi sağlanarak gerçekleştirilen hasat işleminde, dekara 650 kilogram verim elde edildi. - TOKAT