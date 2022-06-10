Tokat'ta, akzambak hasadı başladı - Son Dakika
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Tokat'ta, akzambak hasadı başladı

10.06.2022 13:55

Tokat'ta, akzambak hasadı başladıTOKAT Tokat'ta, çiçeğinden soğanına şifalı bitkiler arasında yer alan akzambağın hasadı başladı.

Tokat'ta, akzambak hasadı başladı

TOKAT Tokat'ta, çiçeğinden soğanına şifalı bitkiler arasında yer alan akzambağın hasadı başladı.

Akdeğirmen Mahallesinde evli ve 3 çocuk babası Fikret Aydemir'in hobi olarak başladığı akzambak bahçesinde hasat bu sezon hüzünlü başladı. Yaklaşık 2 ay önce geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aydemir'in mirasına oğlu gözü gibi bakıyor. Erdi Aydemir (35), 700 metrekarelik bahçede çiçek açan zambaklarla yakından ilgileniyor. Çiçeğinden, soğanına, poleninden yağına değerli bir bitki olan zambak yurt içinin yanı sıra yurt dışında da talep görüyor. Aydemir, babasını bıraktığı yerden zambak üretimine devam edeceğini belirterek, "Babam bahçesini hasat dönemi için hazırlamıştı ama göremedi. Bize bıraktığı görevi devam ettirmeye başladık. Ama hüzünlü bir hasat dönemi geçiriyoruz. Ondan öğreneceğimiz çok şey vardı. Çalışarak eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.

Akzambağın sabununu yapacaklar

Aromatik bir bitli olan akzambağın çay ve reçelinin yanı sıra ilaç ve kozmetik sanayinde kullanıldığına dikkat çeken Aydemir, "Soğanlı bir bitki olduğu için hemen her ortamda yetişebiliyor. Çiçeğinin kilosunu 150-160 liradan, poleni ve yağı 5 bin Avro civarında satılmakta. Soğanından çiçeğine kadar para ediyor. Bu sene nasip olursa çiçeğinden sabun yapacağız. Akzambağın çayı da var. Çayı böbreklerdeki iltihaba iyi geliyor. Şifalı bir bitki" diye konuştu

Yoğunluğa yetişmeye çalıştıklarını belirten Aydemir, yaklaşık 15 gün sürecek olan hasat döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Tokat'ta, akzambak hasadı başladı
Tokat'ta, akzambak hasadı başladı
Tokat'ta, akzambak hasadı başladı
Tokat'ta, akzambak hasadı başladı
Tokat'ta, akzambak hasadı başladı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tokat'ta, akzambak hasadı başladı - Son Dakika

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