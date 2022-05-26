Tokat'ta turfanda kiraz hasadı başladı

TOKAT - Tokat'ta hasadı başlayan erkenci kiraz tarlada 15-16 lira arasında markette ise 25-30 lira arasında fiyata alıcı buluyor.

Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde erkenci kirazı hasadı başladı. Turfanda kiraz hasadının yapıldığı köyde toplanan kirazlar yurt içi piyasada tüketiliyor. Erkenci kiraz tarladan kilogramı 15-16 liradan sunuluyor. Halde cinsine göre 20 - 22 liradan satılan kiraz market ve manavlarda ise 25 - 30 liradan satışa sunuluyor. Komisyoncu Erdal Kiran, sezonu geçen yıla oranla beklentilerinin altında olduğunu söyledi. Kiran, üretim maliyetlerinin artmasına karşı kiraz fiyatlarının düşük olduğunu ifade ederek, "Şu an kirazın tarladaki fiyatı 15-16 civarda. Yani geçen yıla oranla kıyasladığımızda kirazın bu sene tarlada 25-30 lira bandında olması lazım. Ama şu an turfanda olmasına rağmen 15-16 lira civarında. Bu fiyatların biz ilerleyen günlerde daha da düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Kiran, vatandaşın temel ihtiyaç malzemesi dışında kalan ürünleri çok fazla tercih etmediğini belirterek, "Vatandaşın alım gücü azaldı. Buna paralel olarak da meyve fiyatlarında çok ciddi oranda beklentilerin altında kalan bir rakam söz konusu. Hem maliyetlerimiz arttı hem de sattığınız ürünün fiyatı düştü. Bu da doğal olarak bizi üreticileri çok zor durumda bırakıyor" diye konuştu.

Hava şartlarının önceki yıllara göre iyi gittiğini rekolte de artış beklediklerini ifade eden Kiran, "Belki son 10 yılın en iyi sezonunu yaşadık. Toprak gerekli ihtiyacı olan kar yağışını aldı. Kirazlar soğuklamasını aldı. Ama meyve tutumundan sonraki aşırı sıcaklar oldu birkaç gün. Geçen gün lokal bir dolu yağış oldu. O da zarar verecek düzeyde bir dolu yağışı değildi" ifadelerini kullandı.