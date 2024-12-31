TOKİ, 1,5 milyon konuta ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

TOKİ, 1,5 milyon konuta ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Levent Sungur, 2024 yılı içerisinde 205 bin 729 konutun ihalesini yaptıklarını ve 70 bin 451 konutun hak sahiplerine teslim etiklerini söyledi.

31.12.2024 10:35
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Levent Sungur, 2024 yılı içerisinde 205 bin 729 konutun ihalesini yaptıklarını ve 70 bin 451 konutun hak sahiplerine teslim etiklerini söyledi.

TOKİ'nin web sayfasında yer alan açıklamada, TOKİ Başkanı Sungur, TOKİ'nin yıllık ortalama 50 bin olan konut ihale sayısını, 2023 yılında 162.061'e, 2024 yılında ise 205.729 konuta çıkardıklarını vurgulayan Sungur, toplamda ise bugüne kadar 1 milyon 495 bin 526 konut inşa ettiklerini açıkladı.

TOKİ tarafından üretilen konutların yüzde 90'nının sosyal konut niteliğinde olduğuna vurgu yapan Sungur, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefiyle hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın konut sahibi olması, daha konforlu yaşam alanlarına kavuşması ve şehirlerimizin güzelleşmesi için durmaksızın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkenin 81 şehrinde toplu konut projelerinin hız kesmeden devam ettiğini belirten Sungur, Cumhuriyet tarihinin en önemli sosyal konut projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Sungur, vatandaşların ev sahibi olması için son 5 yılda toplam 400 bin konutluk 3 sosyal konut kampanyası başlattıklarını söyleyerek, şu bilgileri paylaştı: "50, 100 ve 250 bin olarak açıkladığımız sosyal konut kampanyalarımıza yaklaşık 6,9 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 56 bin 358 konutun ihalesi tamamlandı. 38.768 konut ise hak sahiplerine teslim edilmiştir. 100 bin sosyal konut projesinde 97 bin 25 konutun ihalesini yaparken, 48 bin 666 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik."

250 bin sosyal konut kampanyasında ise 96.192 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungur, 7 bin 727 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini kalan bütün konutların ise ihale tarihlerinin açıklandığını belirtti.

Sosyal konut projeleri ile özel sektörün ulaşamadığı hedef kitlelere, gelir ve tasarruf kalıplarına uygun satış fiyatları ve geri ödeme şartları sunduklarına vurgu yapan Sungur, "Sosyal konut projelerimiz kapsamında bulunan konutlar, yüzde 10 oranında peşinat ve 240 ay gibi uzun vade seçenekleri ile satışa sunulmakta, kura esası ile yapılan satışlarda dezavantajlı gruplara (engelliler, şehit ve maluller için) özel kontenjanlar verilmektedir" dedi.

48 bin 592 sosyal donatı inşa edildi

2024 yılı içerisinde 9 bin 427 sosyal donatı uygulamasını başlattıklarını söyleyen Sungur, "Toplam 48 bin 592 adet sosyal donatı ve kamu hizmet binası inşa ettik. Bunlar içerisinde; 30 bin 470 derslik kapasiteli bin 444 okul, 26 üniversite, 997 spor salonu, 220 yurt ve pansiyon, 270 hastane, 100 sağlık ocağı, 2.558 adet ticari iş yeri, 47 kütüphane, bin 122 adet cami, 382 kamu hizmet binası, 21 stadyum ile 10 bin 814 adet sanayi sitesi yer alıyor" sözlerini kaydetti.

TOKİ'nin indirim kampanyasına da değinen Sungur, "Bu yıl içerisinde de daha önce idaremizden konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız için 23 Eylül - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında yüzde 25 indirim kampanyası düzenledik. Kampanyadan toplam 22 bin 187 konut ve iş yeri alıcısının yararlandı" dedi.

Sungur, şehit aileleri ve görev malullerine yönelik olarak gerçekleştirilen faizsiz kredi uygulamaları kapsamında bu yıl 492 şehit ailesi ve görev malulü olmak üzere toplam da ise 28.007 vatandaşa faizsiz konut kredisinin kullandırıldığını açıkladı.

226 bin konutun dönüşümü için ihale gerçekleştirildi

Kentsel yenileme projelerinin de hızla devam ettiğini ifade eden Sungur, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu alanlarda kentsel dönüşüm projelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca şehirlerimizin tarihi sürecini ortaya çıkartan, kadim şehirlerimize değer katacak, tarihi alanları ve binaları yaşatacak projeleri geliştiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Sungur, TOKİ olarak 45 ilde 108 kentsel dönüşüm/yenileme projesinin yürütüldüğünü, bugüne kadar 226.267 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve 73 bin konut için plan, proje ve inşa sürecinin devam ettiğini söyledi.

"Afet bölgesindeki çalışmalarımız devam ediyor"

Başkan Sungur, 11 şehirde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde TOKİ olarak 258.354 konutun ihalesinin tamamlandığını ve 121.545 konutun hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini söyledi.

Başkan Sungur, "Bakanlığımız öncülüğünde sahada hızlı ve aktif bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya'da 201 bin konutun teslimi gerçekleşecek. Böylelikle sadece TOKİ olarak 143 bin 417 konutun, Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve EKGYO eliyle üretilen konutlarla birlikte 201 bin konut vatandaşlarımıza teslim edilecektir." dedi.

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yaklaşık 15 bin hak sahibine arsa tahsis sürecinin başladığı bilgisini paylaşan Sungur, 2025 Temmuz ayı itibariyle tüm arsa tahsis süreçlerinin tamamlanacağını ifade etti.

"TOKİ'den ülke ekonomisine ve istihdama katkı"

Sungur, TOKİ olarak yürüttükleri çalışmalarla Türkiye'nin ekonomisine katkı verdiklerini belirterek, şunları söyledi: "İdaremiz, sürdürdüğü yapım faaliyetleri ile ülkemizde inşaat sektöründe 250 alt sektörü ve istihdamı destekleyerek ekonomiye katkı vermektedir. Şuan aktif şantiyelerimizde 160 bin kişi çalışmaktadır. Böylelikle inşaat sektöründe istihdam edilen toplam personelin yaklaşık yüzde 8,8'i TOKİ projelerinde çalışmaktadır."

2025 yılında da ülkenin dört bir yanında güvenli yapılar ve daha güzel şehirler kurmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Sungur, "2025'in ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık, bereket ve huzur getirmesi temennisiyle mutlu ve güzel bir yıl dilerim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOKİ, 1,5 milyon konuta ulaştı - Son Dakika

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