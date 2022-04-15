TOKİ avantajlı imkanlarla kültürel ve sosyal tesisi satışa çıkarıyor - Son Dakika

TOKİ avantajlı imkanlarla kültürel ve sosyal tesisi satışa çıkarıyor

İş adamı Ersin Özen: "İnşallah alacağız, firmamıza kazandıracağız bu binayı"

İş adamı Cem Burak Göksoy: "Açık artırmayı alma niyetindeyiz, odaklanmış durumdayız"

ANKARA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın merkezi noktalarından biri olan Pursaklar'da bulunan sosyal ve kültürel tesis için avantajlı imkanlar sunarak açık artırma yapacak.

Ankara'nın merkezi yerlerinden biri olan Pursaklar'da sosyal ve kültürel tesis için açık artırma tarihini açıklayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu alanda yatırım yapmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Yüzde 25 peşinat, 120 vade imkanıyla satışa sunulan, protokol yolunun yanında bulunan tesisin taleplileri şimdiden incelemelerde bulunmaya başladı. Tesisi gezerek açık artırmaya gireceğini belirten iş insanları, tesisin çok güzel bir konumda olduğunu, önemli bir avantaj sunulduğunu söyledi.

"Almaya oldukça niyetliyiz ve inşallah alacağız"

Tesis alanı hakkında değerlendirmeler yapan iş adamı Ersin Özen, alanın çok daha güzel işler yapabilmek için firmasına oldukça avantajlar sağlayacağını belirtti. Tesis alanını açık artırmada alacaklarını vurgulayan Özen, "Oldukça güzel bir tesis, oldukça kullanışlı bir tesis. Çok amaçlı kullanılabilecek bir tesis. Her sektöre hitap edebileceğini düşündüğümüz bir konumda, yerleşimde. Bir plan doğrultusunda ayarlanmış. Bizim de Türkiye'nin kurumsal firmalarından birisi olan firmamız için ciddi anlamda bir yatırım olanağı olduğunu düşündüğümüz, belki de kendi kullanımımıza ayırabileceğimizi hedeflediğimiz bir tesis. TOKİ'nin sunmuş olduğu çok güzel bir avantajla yüzde 25 peşin 120 ay vade gibi bir seçenekle firmamız bünyesine, olanaklarına dahil etmek için biz de gireceğiz. Almaya oldukça niyetliyiz ve inşallah alacağız, firmamıza kazandıracağız bu binayı. Bir kere ana arter üzerinde olmuş olması, havaalanına yakın olmuş olması, Pursaklar gibi gelişime açık olan bir noktada olmuş olması firmamız için de ülkemiz için de inşallah çok daha güzel işler yapabilmek için bizim firmamızı da oldukça avantajlar sağlayacağını düşünüyorum. Almak için sonuna kadar mücadele edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

"Beklentilerimizi fazlasıyla karşılıyor"

Tesis alanı hakkında değerlendirmelerde bulunan bir diğer iş adamı Cem Burak Göksoy, alanı önceki yatırımlarıyla paralel şekillenen bir noktada olduğunu, burayı gezerken aklında projelerin şekillendiğini anlattı. Göksoy da diğer iş adamı Özen gibi açık artırmayı almaya niyetli olduklarının altını çizdi. Göksoy, şunları kaydetti:

"Ankara'nın tebessüm şehri Pursaklar'da otantik yapısıyla beni etkileyen bu tesisi bünyemize katma niyetindeyiz. Mimari yapısı, tasarımı, Türk örf adet geleneklerini yansıtan tarzıyla bizim önceki yatırımlarımızla paralel şekillenen bir tesis. Gayet güzel, kullanışlı. Gezerken aklımda birkaç proje şekillendi. Bunu uygulamaya geçebilmeyi çok arzuluyorum. Konumu bir kere Türkiye'nin Başkenti Ankara'da havaalanımız yeni yatırımıyla hem doğuyu hem batıyı dünyayı birbirine bağlayan bir noktada büyük havaalanı ana arter üzerinde ve yol üstünde olması, görünürlüğü, mimari yapısı beklentilerimizi fazlasıyla karşılıyor. Açık artırmayı alma niyetindeyiz, odaklanmış durumdayız."

Pursaklar'daki sosyal ve kültürel tesis, Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde, İstanbul'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece'de açık artırma usulü ile satışa sunulacak. 21 Nisan saat 10: 00'da yapılacak olan açık artırmaya online olarak da katılım sağlanabilecek.