Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı

12.04.2022 10:09
Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı

Ciro endeksi, 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

Ciro endeksi, 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,6, inşaat ciro endeksi yüzde 55,2, ticaret ciro endeksi yüzde 94,1, hizmet ciro endeksi yüzde 119,6 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 7,9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Şubat ayında aylık yüzde 7,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,3, inşaat ciro endeksi yüzde 2,7, ticaret ciro endeksi yüzde 9,4, hizmet ciro endeksi yüzde 6,1 arttı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 6,2 arttı Perakende satış hacmi yıllık yüzde 6,2 arttı Sanayi üretimi yüzde 13,3 arttı Sanayi üretimi yüzde 13,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
10:04 İlişki terapisti Selin Karacehennem şaşkına döndü! "Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor"
10:02 Marketler, rakiplerini yakın takibe aldı! Hiç biri pahalı olarak anılmak istemiyor
10:01 Ukrayna'dan kan donduran iddia: Genç kadın, Çeçen askerlerinin tecavüzüne uğradı, boğazı kesildi, cesedi yakıldı
09:52 İYİ Parti'den Mansur Yavaş ziyaretine dair açıklama geldi: Başkanın ziyareti çok önceden planlanmıştı
09:37 AK Partili Metiner canlı yayında açıkladı! İşte gönlünde yatan CHP'li aday
09:33 "Babamı çok özledim, yanına gidiyorum" diyen kızın mezarlığa gitmesi herkesi ağlattı
09:31 Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çiftinden nikah tarihi açıklaması: Hallederiz
09:31 Çocukların kavgasına karışan aileler ortalığı birbirine kattı: 14 yaralı, 4 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 10:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement