İçme sütü üretimi azalıyor - Son Dakika
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İçme sütü üretimi azalıyor

14.04.2022 10:22
İçme sütü üretimi azalıyor

Şubat ayı süt ve süt ürünleri üretim verisi açıklandı.

Şubat ayı süt ve süt ürünleri üretim verisi açıklandı. Ticari süt işletmelerince 789 bin 180 ton inek sütü toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Ticari süt işletmelerince 789 bin 180 ton inek sütü toplandı. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 74,5, ayran üretimi yüzde 31,5, yoğurt üretimi yüzde 11, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,3 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5, içme sütü üretimi yüzde 7,6 azaldı.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 65,4, ayran üretimi yüzde 30,1 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 8,3, içme sütü üretimi yüzde 8, toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,4 ve yoğurt üretimi yüzde 0,3 azaldı.

Bir önceki ay 836 bin 987 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Şubat ayında yüzde 5,7 azalarak 789 bin 180 ton oldu.

Bir önceki ay 132 bin 726 ton olan içme sütü üretimi Şubat ayında yüzde 10,5 azalarak 118 bin 787 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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