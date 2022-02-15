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Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık satışına başladı - Son Dakika

Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık satışına başladı

15.02.2022 19:03
Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık satışına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, stoklarında bulunan 2021 yılı mahsulü kabuklu fındıkları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedelle satışa açtı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, stoklarında bulunan 2021 yılı mahsulü kabuklu fındıkları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedelle satışa açtı.

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ofisin stoklarındaki kabuklu fındıkların, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlaması için satışa açılması uygun görüldü.

Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun başmüdürlüklerindeki stoklarda bulunan 2021 yılı mahsulü 20 bin ton kabuklu fındık, yüzde 50 sağlam iç esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemiyle satışa açıldı.

Satış fiyatları, kilogram başına levant ve Giresun kalite kabuklu fındıkta 39 lira olarak belirlendi. Numune talep edilmesi halinde KDV dahil kilogramı 45 liradan en az 5 kilogram olacak şekilde verilecek.

Firmalar talep ettiği ürün miktarına karşılık gelen bedelin yüzde 10'unu TMO hesaplarına yatırdıklarına dair dekontla 21 Şubat mesai bitimine kadar ürün almak istedikleri başmüdürlüğe yazılı müracaatta bulunabilecek. Teslimatlara, 23 Şubat'tan itibaren başlanacak.

Satışlar, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun başmüdürlüklerince yapılacak.

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Toprak Mahsulleri Ofisi, Trabzon, Samsun, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık satışına başladı - Son Dakika Ekonomi


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