Toroslar'ın kursunda oyuncak yapıp gelir sağlıyorlar - Son Dakika

Toroslar Belediyesinin Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) bünyesinde açılan Örgü Oyuncak Yapımı (Amigurumi) Kursu yoğun ilgi görürken, kursiyerler el emeği göz nuru dökerek ürettikleri oyuncakları satarak gelir elde ediyor.

TORTEK eğitmeni eşliğinde el becerilerini geliştiren kursiyerler, ürettikleri ürünlere alıcı da bularak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Yün iplik ve tığ yardımıyla örgü oyuncak yapımının inceliklerini öğrenen kadınlar, kendilerine bu imkanı sunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

"Üretiyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

TORTEK merkezinde eğitim görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten kursiyer Nazan Ölmez, "TORTEK'in Amigurumi kursunda eğitim görüyorum. Eğitmenimizden her türlü bilgiyi alıyoruz. Bizler de örgülerimizi yapıp aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"Severek geliyoruz"

Kursiyer Zeliha Çetinkaya da kurslar sayesinde hem boş vakitlerini değerlendirdiğini hem de organik oyuncaklar üreterek aile bütçesine destek olduğunu belirterek, "Kursa severek geliyorum. Her gün buradayız. Başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kursiyer Saime Taşan da kızının isteği üzerine kurslara başladığını belirterek, oyuncak yapımını öğrendikten sonra da bunu kazanca dönüştürdüğünü söyledi.

TORTEK Amigurumi Kursu Eğitmeni Gülhanım Karabacak, örgü oyuncakların tığ yardımı ile yapıldığını, kursiyerlerin eğitimlerden büyük zevk aldığını dile getirerek, "Kursiyerlerimiz, oyuncakları aşkla üretiyorlar. Hem sosyalleşiyorlar hem de ürettiklerini satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ellerine, emeklerine sağlık" diye konuştu.

"Yerli üretime katkı sağlıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da el emeği, göz nuru ile yapılan ürünlerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Kurs merkezimizde eğitim alan kursiyerlerimizin elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor" dedi.

"Üreten ve ürettikçe güçlenen bir Toroslar oluşturduk" diyen Başkan Yılmaz; "Bu çalışmalarımızla, özellikle ev hanımlarının istihdamına, ülke ekonomisine ve yerli üretime önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz. Amigurumi kursu da TORTEK branşlarımızdan bir tanesi. Günümüzde örgü oyuncaklar, organik olmasından dolayı annelerin daha çok tercihi oldu. Kurslarımızda kursiyerlerimiz, örgü oyuncak yapımının inceliklerini öğreniyor, çeşitli objeler yapıyorlar. Emeklerini üretime dönüştüren tüm kadınları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN