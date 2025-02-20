Tosya’da Modern Tarım Projesi

Ekonomi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hayata geçirilen "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi" kapsamında 12 bin 837 hektarlık alan modern tarım uygulamalarına uygun hale getirilerek bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarımsal üretimi artırmak amacıyla hayata geçirilen "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi", bölge ekonomisine katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başlatılan proje kapsamında 12 bin 837 hektarlık alan toplulaştırılararak modern tarım uygulamalarına uygun hale getirilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 24 Aralık 2024'te ihalesi yapılan, 18 Şubat 2025'te sözleşmesi imzalanan proje, 26 köy ve 2 mahallede uygulanacak. Çalışmalar kapsamında parçalı araziler birleştirilerek, çiftçilerin daha verimli ve sürdürülebilir tarım yapabilmesi için altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirilecek.

Toplulaştırma ile sulama sistemleri modernize edilecek, ulaşım kolaylığı sağlanacak ve yakıt tasarrufu artırılacak. Aynı zamanda çiftçilerin modern tarım tekniklerine erişimi kolaylaştırılarak üretim verimliliği artırılacak.

Bölgedeki tarımsal üretimi güçlendirmeyi hedefleyen proje, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayarak çiftçilerin gelir düzeyini artırmayı amaçlıyor. - KASTAMONU