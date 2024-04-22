Toyota GAZOO Racing Hırvatistan Rallisi'nde ilk iki sırayı aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Toyota GAZOO Racing Hırvatistan Rallisi'nde ilk iki sırayı aldı

Toyota GAZOO Racing Hırvatistan Rallisi\'nde ilk iki sırayı aldı

Toyota GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, Hırvatistan Rallisi'nde Sebastien Ogier ve Elfyn Evans'in başarılı performansıyla ilk iki sırayı elde etti. Ogier, kariyerinin 59. galibiyetini kutlarken, Evans ise Pilotlar Şampiyonası'nda puan farkını altıya indirdi. Takım lideri Jari-Matti Latvala, rakiplerinin güçlü olduğu bir mücadele sonucunda elde edilen başarıdan memnuniyetini dile getirdi.

22.04.2024 16:23
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Toyota GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, Hırvatistan Rallisi'nde ilk iki sırayı elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın hibrit ralli aracı GR YARIS Rally1, zorlayıcı asfalt etaplarıyla bilinen ve 2021'de yeniden takvime eklenen Hırvatistan Rallisi'nde yüksek performans sergiledi.

Ralli sonunda Sebastien Ogier ve Vincent Landais ilk sırayı alırken, Elfyn Evans ve Scott Martin 9,7 saniye geride ikinci oldu. Ogier, bu zaferle kariyerinin 59. galibiyetine ulaşırken 100. podyumunu kutladı.

Ralliyi ikinci sırada tamamlayan Evans ise bu yılki dört yarışın üçünde podyumda yer alarak Pilotlar Şampiyonası'nda ilk sıradaki rakibiyle puan farkını altıya indirdi.

GR YARIS Rally1 kullanan Takamoto Katsuta da hafta sonu boyunca gösterdiği istikrarlı performansla genel klasmanda beşinci oldu.

Toyota GAZOO Racing, söz konusu ralli sonrası Markalar Şampiyonası'nda liderliğini 7 puan farkla daha da pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım lideri Jari-Matti Latvala, rallide elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti belirterek, "İnanılmaz bir sonuca daha imza attık. Rakiplerimiz de oldukça güçlüydü ve bitiş çizgisine kadar yakın bir mücadele yaşandı. Ogier 100. podyumunu elde etti ve bu gerçekten inanılmaz bir rakam. Yaklaşık 3 ay aradan sonra gelip yarışı kazandı. Bu, onun neden 8 kez Dünya Şampiyonu olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Ogier da elde ettiği başarıyı değerlendirerek, "Zor bir hafta sonu oldu ve galibiyeti aldığım için çok mutluyum. Hiç pes etmedik ve olabildiğince zorladık. 100. podyum başarısıyla galibiyete ulaşmak harika. Takım adına da çok mutluyum. Harika bir takım performansı ortaya koyduk ve sezon boyunca bu şekilde zorlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Hırvatistan'daki rallinin ardından sezonun beşinci yarışı 9-12 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Toyota GAZOO Racing Hırvatistan Rallisi'nde ilk iki sırayı aldı - Son Dakika

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