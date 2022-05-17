Toyota'nın "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasına başvurular sürüyor - Son Dakika
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Toyota'nın "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasına başvurular sürüyor

17.05.2022 15:33
Toyota'nın "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasına başvurular sürüyor

Toyota'nın, çocukların hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla düzenlediği "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasına başvurular devam ediyor.

Toyota'nın, çocukların hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla düzenlediği "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasına başvurular devam ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çocuklar, son katılım tarihi olan 31 Mayıs'a kadar yaptıkları resimleri gönderip yarışmaya katılabilecek.

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek yarışmaya yine binlerce resmin katılması bekleniyor.

Çocuklara otomobilleri sevdirme ve onların hayal dünyalarını geliştirme temasıyla düzenlenen ve her yıl binlerce resmin katıldığı yarışma, ulusal olarak 7 yaş ve altı, 8 ila 11 yaş arası, 12 ila 15 yaş arası ve özel eğitim alan çocukların katılımıyla gerçekleşiyor. Çocuklar hayallerini, A4, A3 boyutlarında veya tabloid ebatlara sahip, istenilen türde kağıda istenilen resim malzemelerini kullanarak resmedebiliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlayan ve 31 Mayıs'ta sona erecek yarışma için çocuklar, resimlerini Toyota web sitesinden indirebilecekleri başvuru formu ile birlikte şehirlerinde bulunan Toyota plazalara elden teslim edebilecek. Yarışmaya posta yoluyla katılmak isteyenler ise resimlerini yine başvuru formu ile birlikte Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ (Cumhuriyet Mahallesi D-100 Kuzey Yan yol No: 5 Yakacık 34876 Kartal/İstanbul) adresine de gönderebilecek. 4 ayrı kategoride konunun uzmanı jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme ile dereceye giren resimler Temmuz 2022'de açıklanacak.

Her kategoride dereceye giren ilk 3 resmin sahipleri ise çeşitli ödüller kazanacak.

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Kaynak: AA

Otomobil, TOYOTA, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toyota'nın 'Hayalimdeki Araba' resim yarışmasına başvurular sürüyor - Son Dakika


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