Trabzon'a 1.3 milyon turist geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'a 1.3 milyon turist geldi

Trabzon, 2023'ün ilk 11 ayında 1.3 milyon turist ağırladı, Suudi Arabistanlılar en çok ziyaret edenler.

25.12.2024 17:42
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Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentin 11 aylık turizm verilerini açıkladı. Kente yılın ilk 11 ayında 700 bin 480'i yabancı 1 milyon 296 bin 640 turist gelirken, yabancı turistlerin 344 bin 999'unu ise Suudi Arabistanlı turistler oluşturdu.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Trabzon yılın ilk 11 ayında 700 bin 480'i yabancı olmak üzere 1 milyon 296 bin 640 turist ağırladı. Turist sayısı geçen yıla göre yüzde 2 oranında arttı. Ocak-kasım döneminde gelen ziyaretçilerin ülkelerine bakıldığında ilk sırada 344 bin 999 kişiyle Suudi Arabistan yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla Umman, İran, Ürdün, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Bahreyn ve Rusya takip etti.

Geçen yıl 247 olan Bakanlık Turizm İşletme Belgeli konaklama tesis sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 20 artarak 296 işletmeye ulaştı. Ocak-Kasım 2023'te 8 bin 662 olan oda sayısı ise bu yılın aynı döneminde 7464 Sayılı Kanun'a göre turizm amaçlı konutların da belgelendirilmesi ile yüzde 67 artarak, 14 bin 500'e yükseldi. Trabzon, yılın ilk 11 ayında toplam 296 Bakanlık Turizm İşletme Belgeli ve 814 turizm amaçlı konutla birlikte toplam yatak kapasitesini 29 bin 298'e çıkararak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65 artırdı.

Ziyaretçi profilleri incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine oranla Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı yüzde 4 artarak 539 bin 950'ye ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında Körfez ülkelerinden gelen misafir sayısı ise 520 bin 59 kişiydi. Körfez ülkelerini sırasıyla 98 bin 690 kişi ile Asya, 32 bin 377 kişi ile Avrupa, 11 bin 592 kişi ile Afrika ve 17 bin 871 kişiyle de diğer kıtalar takip etti. 11 aylık verilere bakıldığında pandemiden sonra her yıl yerli ve yabancı turist sayısında yukarı yönlü artış olduğu belirtildi.

Trabzon Valiliğinin Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yapan Körfez ülkesi vatandaşlarıyla (ağustos-eylül aylarında) her yıl düzenli olarak yüz yüze yaptığı anket çalışmalarında turistlerin ili "yeryüzündeki cennet" olarak tanımladığı ve büyük bir kısmının şehri yeniden ziyaret etmeyi planladıklarını dile getirdiği belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'a 1.3 milyon turist geldi - Son Dakika

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