Üye Girişi
Trabzon'da su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika

Trabzon'da su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

16.02.2022 12:21
Trabzon'da su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Trabzon'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapıldı.

Trabzon'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararla temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

TİSKİ Genel Müdürlüğünce 14 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere mesken, iş yeri, sanayi ve inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanacak.

YORUMLAR
500

Katma değer vergisi, Trabzon, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:27:14. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement