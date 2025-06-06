Trabzon'daki Sel, Araç Servislerine Talebi Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'daki Sel, Araç Servislerine Talebi Artırdı

Trabzon\'daki Sel, Araç Servislerine Talebi Artırdı
06.06.2025 22:03
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Trabzon'daki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel, birçok aracı zarar gördü. Servis Müdürü Hasbi Çakıroğlu, suya gömülen araçların çalıştırılmaması gerektiği konusunda uyardı. Araçların hasarına bağlı olarak tamir maliyetlerinin yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Trabzon'da sel hasarları servislere araç girişini artırdı

Trabzon'da meydana gelen şiddetli yağış sonrası çok sayıda araç yağmurdan etkilenerek zarar gördü

Servis Müdürü Hasbi Çakıroğlu:

"Araç belirli bir seviyeye kadar suya gömüldüyse artık çalıştırmaya çalışmasınlar. O noktadan sonra her girişim, hasarı büyütür"

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve su baskınları sonucu çok sayıda araç zarar görürken, hasar gören araçlar servisleri doldurmaya başladı.

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Renault Dacia Bayi Servis Müdürü Hasbi Çakıroğlu, hasarın boyutu su alma miktarına göre değiştiğini belirterek "Sel hasarından dolayı ilk günden beri servisimize araçlar gelmeye devam ediyor. Aracın hasarı, suyun içine girme ve su alma miktarına göre değişiyor" dedi.

"Aracı zorlamayın"

Sürücülerin yaptığı en büyük hatanın su içindeki aracı çalıştırmaya kalkışmak olduğunu kaydeden Çakıroğlu, "Aracı kurtarayım derken çalıştırarak suyun içine giriyorlar. Su birikintisi olan yerlerde çukur olup olmadığını bilemezsiniz. Araç motor ya da şanzıman seviyesinde su aldığında, çalıştırılırsa hasar kaçınılmaz olur. Bu tarz durumlarda erken müdahale yapılamıyorsa, araç belirli bir seviyeye kadar suya gömüldüyse artık çalıştırmaya çalışmasınlar. O noktadan sonra her girişim, hasarı büyütür" diye konuştu.

Suyun aracın çeşitli parçalarına zarar verdiği belirten Çakıroğlu,"Su motor seviyesine ulaştığında, motorun iç aksamına girebilir. Şanzımana da havalandırmalardan su girebilir. Araç yokuş aşağı bir yerdeyse, egzozdan da su alabilir ve bu da doğrudan motora zarar verir. Bu tür hasarlar araçlara ciddi anlamda zarar verebiliyor. Döşemelere giren su, aracın elektronik sistemine de zarar verebilir. Temizlik çok önemli. Sudan dolayı ilerleyen zamanlarda paslanmalar görülebilir. Aracın içinin çok iyi temizlenmesi ve kurutulması gerekir. Halı ve keçeler fazla su çektiği için bunların değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde rutubet ve kötü koku kalabiliyor," dedi.

"Yüksek maliyetlere yol açabiliyor"

Çakıroğlu, motor hasarlarının yüksek maliyetlere yol açabileceğine dikkat çekerek "Motor hasarı, aracı pert durumuna getirebilir. Yeni araçlarda motor maliyeti 300-350 bin TL ile 700-800 bin TL arasında değişiyor. Şanzıman da zarar görürse, bu maliyet aracın neredeyse yarısı kadar olabilir. Sigorta belli bir limite kadar hasarı karşılar, üzerini karşılamaz. Bu yüzden sadece trafik sigortası yetmez, kasko olması vatandaş açısından daha güvenli," ifadelerini kullandı.

"Yeraltı otoparklarına pompalar konulmalı"

Yer altındaki otoparklara pompalar yerleştirilmesi gerektiğini kaydeden Çakıroğlu, "Yer altı otoparklarına pompalar konmalı. Belki bu çözüm olabilir ama ani su baskınlarında yeterli olmayabilir. Belediye, meteoroloji ve AFAD uyarıyor. Vatandaşlarımızın bu uyarıları dikkate alarak araçlarını güvenli alanlara çekmeleri, özellikle yer altı otoparklarından çıkarmaları gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'daki Sel, Araç Servislerine Talebi Artırdı - Son Dakika

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