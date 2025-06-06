Trabzon'daki Sel, Araçlarda Ciddi Hasarlara Yol Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Trabzon'daki Sel, Araçlarda Ciddi Hasarlara Yol Açtı

Trabzon\'daki Sel, Araçlarda Ciddi Hasarlara Yol Açtı
06.06.2025 10:53  Güncelleme: 10:57
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı. Hasar gören araçlar servislerde yoğunluk oluştururken, uzmanlar su içinde araç çalıştırılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Motor hasarları yüksek maliyetlere yol açabileceği belirtiliyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve su baskınları sonucu çok sayıda araç zarar gördü. Hasar gören araçlar servisleri doldurdu.

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Renault Dacia Bayi Servis Müdürü Hasbi Çakıroğlu, hasarın boyutunun su alma miktarına göre değiştiğini belirterek, "Sel hasarından dolayı ilk günden beri servisimize araçlar gelmeye devam ediyor. Aracın hasarı, suyun içine girme ve su alma miktarına göre değişiyor" dedi.

"Aracı zorlamayın"

Sürücülerin yaptığı en büyük hatanın su içindeki aracı çalıştırmaya kalkışmak olduğunu kaydeden Çakıroğlu, "Aracı kurtarayım derken çalıştırarak suyun içine giriyorlar. Su birikintisi olan yerlerde çukur olup olmadığını bilemezsiniz. Araç motor ya da şanzıman seviyesinde su aldığında çalıştırılırsa hasar kaçınılmaz olur. Bu tarz durumlarda erken müdahale yapılamıyorsa, araç belirli bir seviyeye kadar suya gömüldüyse artık çalıştırmaya çalışmasınlar. O noktadan sonra her girişim hasarı büyütür" diye konuştu.

Suyun aracın çeşitli parçalarına zarar verdiği belirten Çakıroğlu, "Su motor seviyesine ulaştığında, motorun iç aksamına girebilir. Şanzımana da havalandırmalardan su girebilir. Araç yokuş aşağı bir yerdeyse, egzozdan da su alabilir ve bu da doğrudan motora zarar verir. Bu tür hasarlar araçlara ciddi anlamda zarar verebiliyor. Döşemelere giren su, aracın elektronik sistemine de zarar verebilir. Temizlik çok önemli. Sudan dolayı ilerleyen zamanlarda paslanmalar görülebilir. Aracın içinin çok iyi temizlenmesi ve kurutulması gerekir. Halı ve keçeler fazla su çektiği için bunların değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde rutubet ve kötü koku kalabiliyor" dedi.

"Yüksek maliyetlere yol açabiliyor"

Çakıroğlu, motor hasarlarının yüksek maliyetlere yol açabileceğine dikkat çekerek, "Motor hasarı, aracı pert durumuna getirebilir. Yeni araçlarda motor maliyeti 300-350 bin TL ile 700-800 bin TL arasında değişiyor. Şanzıman da zarar görürse, bu maliyet aracın neredeyse yarısı kadar olabilir. Sigorta belli bir limite kadar hasarı karşılar, üzerini karşılamaz. Bu yüzden sadece trafik sigortası yetmez, kasko olması vatandaş açısından daha güvenli" ifadelerini kullandı.

"Yer altı otoparklarına pompalar konulmalı"

Yer altındaki otoparklara pompalar yerleştirilmesi gerektiğini kaydeden Çakıroğlu, "Yer altı otoparklarına pompalar konmalı. Belki bu çözüm olabilir ama ani su baskınlarında yeterli olmayabilir. Belediye, meteoroloji ve AFAD uyarıyor. Vatandaşlarımızın bu uyarıları dikkate alarak araçlarını güvenli alanlara çekmeleri, özellikle yer altı otoparklarından çıkarmaları gerekir" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trabzon'daki Sel, Araçlarda Ciddi Hasarlara Yol Açtı - Son Dakika

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