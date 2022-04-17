Trabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildi - Son Dakika
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Trabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildi

17.04.2022 11:35
Trabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildi

Trabzon'dan bu yılın ocak-mart döneminde 49 ülkeye 169 milyon 42 bin 268 dolarlık fındık ihracatı yapıldı.

Trabzon'dan bu yılın ocak-mart döneminde 49 ülkeye 169 milyon 42 bin 268 dolarlık fındık ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Trabzon'dan yılın ilk çeyreğinde 34 bin 922 tonluk fındık dış satımı gerçekleştirildi. Söz konusu dış satımdan, 169 milyon 42 bin 268 dolarlık kazanç elde edildi.

İtalya, Almanya, Polonya, Fransa ve Brezilya, kentten en fazla fındık ihraç edilen ilk 5 ülke oldu.

Trabzon'dan İtalya'ya bu dönem 57 milyon 745 bin 562 dolarlık, Almanya'ya 37 milyon 648 bin 797 dolarlık, Polonya'ya 15 milyon 180 bin 73 dolarlık, Fransa'ya 14 milyon 944 bin 483 dolarlık, Brezilya'ya da 6 milyon 896 bin 9 dolarlık fındık ihraç edildi.

Kentten, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Rusya, Umman, Japonya, Slovenya, Finlandiya ve Kolombiya'ya da fındık satışı yapıldı.

"Fındık ihracatının 2022 yılını artışla kapatacağından ümitliyiz"

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, fındık ihracatının 2022 yılını artışla kapatacağından ümitli olduklarını söyledi.

Trabzon'un fındık ihracatında her zaman ön planda olduğunu belirten Cirav, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya genelinde pandemi etkisinin azalmasına rağmen, gelişmiş ülke ekonomilerinde yaşanmakta olan yüksek enflasyon etkisi az da olsa tüketici tercihlerine yansımış. Önümüzdeki aylarda piyasaların biraz daha düzelmesi ve buna bağlı olarak fındık ürünlerinin ağırlıklı kullanıldığı çikolata türü ürünlerin tüketiminde artışa yol açmasının ihracatımıza olumlu yansıyacağından ümitliyiz."

Cirav, fındık ihraç edilen ülke çeşitliliğinin artmasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

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Togo Cumhuriyeti, Trabzon, Fındık, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildi - Son Dakika


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