Trabzon Tanıtım Günleri Doha\'da Başladı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'nin açılış töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şehrimizi dünyaya tanıtmaya ve bir turizm başkentine dönüştürmeye kararlıyız" dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'nin açılış töreni yapıldı. Açılışa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Trabzon Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Trabzon Dernekleri Federasyonu temsilcileri ve Katarlı yetkililer katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Genç, "Trabzon'umuz kadim bir şehir. Doğasıyla, kültürüyle ve insanıyla muhteşem bir şehir. Tarihin, kültürün, sanatın, mizahın, sporun ve doğal güzelliklerin zirve yaptığı bir şehir. Bu kadim şehri dünyaya tanıtmayı ve turizm başkentine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sadece turizm değil, ticari alanda da Katarlı dostlarımızla iş birliği yapmak istiyoruz. Bu etkinliğimizin, kardeş şehir olarak gördüğümüz Doha ile ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisinin büyük ilgi gördüğü açılışın ardından, Trabzon'u tanıtıcı stantlar gezildi. - TRABZON