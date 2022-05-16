Trabzonlu mobilya üreticileri ahşap oyuncak ve el sanatlarına yöneliyor - Son Dakika
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Trabzonlu mobilya üreticileri ahşap oyuncak ve el sanatlarına yöneliyor

16.05.2022 13:28
Trabzonlu mobilya üreticileri ahşap oyuncak ve el sanatlarına yöneliyor

Mobilyacı İşadamları Derneği (MOBİAD) Başkanı Alper Bektaş, Trabzon'da mobilya sektörünün katma değer sağlayan ürünlere yönelmesi gerektiğini belirterek ahşap oyuncak ve el sanatı üretiminin de bunun için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Mobilyacı İşadamları Derneği (MOBİAD) Başkanı Alper Bektaş, Trabzon'da mobilya sektörünün katma değer sağlayan ürünlere yönelmesi gerektiğini belirterek ahşap oyuncak ve el sanatı üretiminin de bunun için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Trabzon'un seri üretim yapılan bir mobilya merkezi olmasının çok kolay gözükmediğini belirten Bektaş "Evinden ölçü alınarak müşterilere özel ürün yapılıyor. Katma değerin de yeterince oluşmadığını düşünüyorum. Trabzon'un aslında ciddi bir mobilya geçmişi var, yetenekli ustaları var. Ancak Trabzon'un seri üretim bir mobilya merkezi olması çok kolay gözükmüyor. Fiziki şartlarımız da buna belki yeterince elvermiyor. Son dönemde mobilya ustası, montaj elemanı, döşeme ustası, boyacı bulamıyoruz ve dikiş elemanı da bulamıyoruz" dedi.

Kadın işgücü kullanılarak el sanatına yönelik üretimler yapılabileceğini kaydeden Bektaş "Aynı şekilde ahşap oyuncak konusunu da arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Bu konu üzerinde çalışmalar yapılıyor. Maksimum 5 liralık bir ağaç parçası işlendiğinde, ona renk verildiğinde, güzel bir hale getirip ürün olduğunda yurtdışında 20, 30, 40 Euro'ya satılabiliyor. Bu konuda sektör olarak ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

Bektaş, kereste ihracatına getirilen kısıtlamaları da sektör olarak desteklediklerini vurgulayarak, bunun fiyatlara olumlu yansımasını, maliyetlerin aşağıya çekilerek ihracat imkanı sağlamasını beklediklerini sözlerine ekledi. - TRABZON

Trabzonlu mobilya üreticileri ahşap oyuncak ve el sanatlarına yöneliyor
Trabzonlu mobilya üreticileri ahşap oyuncak ve el sanatlarına yöneliyor

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Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzonlu mobilya üreticileri ahşap oyuncak ve el sanatlarına yöneliyor - Son Dakika


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