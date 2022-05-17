Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de

17.05.2022 00:59
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak. Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı. Ayrıca, Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek. - ANKARA

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Haziran, Gazete, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete'de - Son Dakika


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