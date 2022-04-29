Samsun'da ihracatta büyük artış - Son Dakika
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Samsun'da ihracatta büyük artış

29.04.2022 10:57
Samsun'da ihracatta büyük artış

Samsun'da mart ayında ihracat 149,3 milyon dolar, ithalat ise 111,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Samsun'da mart ayında ihracat 149,3 milyon dolar, ithalat ise 111,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye'de ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat ise yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

2022 ilk üç ayının zirvesi

TÜİK'e göre Samsun'dan mart ayında 149,3 milyon dolar ihracat yapıldı. Samsun aynı ayda 111,2 milyon dolar da ithalat gerçekleştirdi. Samsun'da ocak ayında ihracat 81,8 milyon dolar, ithalat 51,9 milyon dolar; şubat ayında ise ihracat 107,1 milyon dolar, ithalat 53,4 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Çevre illerdeki rakamlar

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluğunda bulunan Tokat'ta mart ayında 3,9 milyon dolar ihracat, 1,9 milyon dolar ithalat; Çorum'da 152,8 milyon dolar ihracat, 284,8 milyon dolar ithalat; Amasya'da ise 11,8 milyon dolar ihracat, 5,2 milyon dolar ithalat gerçekleşti. - SAMSUN

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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