Tüik: Ocak-Mart Döneminde Dış Ticaret Açığı Yüzde 138,5 Arttı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak-mart aylarını kapsayan yılın ilk üç aylık döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 60 milyar 201 milyon dolar, ithalat ise yüzde 42,0 artarak 86 milyar 607 milyon dolar oldu. Böylece, ocak-mart döneminde dış ticaret açığı, yüzde 138,5 artarak 11 milyar 74 milyon dolardan 26 milyar 406 milyon dolara yükseldi.

TÜİK, mart ayı dış ticaret istatistiklerini yayınladı. TÜİK'in, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat, 2022 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat ise yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA YÜZDE 75,1 ARTTI

Mart ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan 8 milyar 169 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2021 mart ayında yüzde 80,2 iken 2022 mart ayında yüzde 73,5'e geriledi.

MART AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 18,6, İTHALAT YÜZDE 9,2 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Mart ayında yüzde 18,6 artarak 17 milyar 959 milyon dolardan 21 milyar 292 milyon dolara yükseldi. Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 9,2 artarak 19 milyar 615 milyon dolardan 21 milyar 429 milyon dolara yükseldi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 99,4 OLDU

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, mart ayında 136 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi, yüzde 13,7 artarak 42 milyar 721 milyon dolar olarak hesapladı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 99,4 oldu.

OCAK-MART DÖNEMİNDE İTHALATTAKİ ARTIŞ, İHRACATTAKİ ARTIŞIN 2 KATINDAN FAZLA OLDU

Genel ticaret sistemine göre; ihracat, 2022 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artarak 60 milyar 201 milyon dolar, ithalat yüzde 42,0 artarak 86 milyar 607 milyon dolar oldu. Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı, yüzde 138,5 artarak 11 milyar 74 milyon dolardan 26 milyar 406 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI DA OCAK-MART DÖNEMİNDE YÜZDE 138,5 ARTTI

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı, yüzde 138,5 artarak 11 milyar 74 milyon dolardan 26 milyar 406 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2021'in ocak-mart döneminde yüzde 81,8 iken 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,5'e geriledi.

OCAK-MART DÖNEMİNDE İHRACATTA İLK SIRAYI ALMANYA ALDI

Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 286 milyon dolar olurken bu ülkeyi, sırasıyla 4 milyar 56 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 384 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 210 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 3 milyar 115 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,6'sını oluşturdu.

OCAK-MART DÖNEMİNDE İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 12 milyar 720 milyon dolar olurken bu ülkeyi, sırasıyla 9 milyar 888 milyon dolar ile Çin, 5 milyar 515 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 664 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 963 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde40,1'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 1,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre ihracat, yüzde 1,2 arttı, ithalat yüzde 0,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2022 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 20,1, ithalat yüzde 31,2 arttı.