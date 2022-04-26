Trakyalı çiftçilere etkin sulama eğitimi - Son Dakika

Tekirdağ'da çiftçilere kuraklıkla mücadele konusunda eğitim verildi.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 12-14 Nisan tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyon ve desteğinde yürütülen Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Programı doğrultusunda "Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri" konulu eğitim verildi. Üç gün süren eğitimin ilk iki günü çiftçilerle yüz yüze gerçekleşirken, eğitim üçüncü gün Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne yapılan teknik inceleme gezisi ile son buldu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Erdem tarafından verilen eğitimde katılımcılara tarımsal kuraklık ve sulama, iklim değişikliği, damla ve yağmurlama sulama sistemleri, açık ve kapalı drenaj sistemleri, bitkilerin su ihtiyacı gibi birçok konu anlatıldı. Düzenlenen geziye katılan kursiyerler, tanıtılan sistemleri yerinde görme ve uygulama olanağı buldu.

Eğitim sonunda düzenlenen törenle Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal tarafından kursiyerlere katılım belgesi verildi. Öcal, program sonunda kursiyerlerle kuraklıkla mücadele, arazi toplulaştırmada meraların durumu, il genelinde baraj ve göletlerin kapasitesi ve suyun etkin kullanımı hakkında bir süre sohbet etti. - TEKİRDAĞ