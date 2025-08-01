Trendyol'dan Dijital Usta Projesi

Trendyol, gençlerin dijital yetkinliklerini artırarak KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracata katılım sürecine destek olmak için "Dijital Usta" projesini başlattı.

Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği işbirliğiyle pilot olarak Denizli, Balıkesir, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu'da başlayan projenin tanıtım toplantısı Denizli'de gerçekleştirildi.

Tanıtım etkinliğine, Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve iş dünyasından isimler katıldı.

Toplamda 3 bin gence temel e-ticaret eğitimi verilmesi hedeflenen projede eğitimler, özel tasarlanan çevrim içi platform üzerinden gerçekleştirilecek.

Temel e-ticaret programını başarıyla tamamlayanlar arasından seçilecek 250 genç, akademisyenler ve Trendyol uzmanları tarafından verilecek 36 saatlik sertifikalı e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitim programına katılabilecek. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan gençler, e-ticaret uzmanlığı sertifikası almaya hak kazanacak.

Eğitimler sonucunda yapılacak değerlendirmeyle belirlenecek 100 genç, proje kapsamında pilot illerdeki KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerine destek olmak amacıyla istihdam edilerek, KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı sunacak.

Projenin çok paydaşlı yapısı, eğitim ve tüm diğer süreçlerin sahada etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak.

TOBB, yerel yapılanması ve KOBİ'lerle olan ilişkileriyle, işletmelerin projeye katılımını desteklerken, Habitat Derneği de gençlerle olan çalışma ve saha operasyonu deneyimiyle, gençlerin dijital ve e-ticaret becerilerinin geliştirilip istihdama katılım süreçlerini üstlenecek.

Proje, gençleri e-ticaret alanında uzmanlaştırmayı ve onları dijital desteğe ihtiyaç duyan KOBİ'lerle buluşturmayı hedefliyor.

KOBİ'lerin dijitalleşmesine ve ihracata uzanan bütüncül bir model sunan proje, gençleri e-ticaret alanında yetiştirerek, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne ve Türkiye'nin e-ticaret kapasitesinin güçlenmesine katkı sunacak.

Trendyol, TOBB ve Habitat, projeyi, Türkiye geneline yaymak için çalışmalarını sürdürecek.

"Dijital dönüşüm yolculuğunda gençlerin yanında durmayı, sorumluluk görüyoruz"

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, faaliyet gösterdikleri her alanda pozitif etki yaratma misyonuyla hareket ettiklerini belirterek, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda hem gençlerin hem işletmelerin yanında durmayı, toplumsal fayda ve kapsayıcı büyüme için sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Üretim güçlerini ve genç insan kaynaklarını dijital teknolojilerle buluşturmanın, Türkiye'nin kalkınmasında kilit rol oynadığına inandıklarını kaydeden Şahin, "Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Dijital Usta projesiyle yalnızca bir eğitim programı değil, KOBİ'lerin dijitalleşmesini hızlandıran ve e-ticaretin tabana yayılmasına katkı sağlayan kalkınma modeli oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, projenin, potansiyel ve imkanların yanı sıra rekabetin arttığı bir dünyada, Türkiye'de üretilen kaliteli ürünlerin ön plana çıkmasını sağlayacağına dikkati çekerek, "TOBB ve Habitat Derneği ile kurduğumuz güç birliğiyle gençlerin potansiyelini hayata geçirecek, KOBİ'lerin dijital uçurumu aşmasına destek olacağız. KOBİ'lerin daha fazla e-ticaret ve e-ihracat payı almasında önemli rol üstlenecek gençler yetiştireceğiz." diye konuştu.

Yetiştirdikleri her "Dijital Usta"nın, Türkiye'de e-ticaretin ve e-ihracatın büyümesine katkı sunacağına işaret eden Şahin, ihracata Dijital Usta desteği sağlanacağını, Türkiye ekonomisine katkıda bulunulacağını belirtti.

İlk 3 maaşı Trendyol ödeyecek

Şahin, gençlerin iş hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için ilk üç aylık maaşlarının Trendyol tarafından karşılanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024'te e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı yaklaşık 600 bin olarak kaydediliyor. Türkiye'deki yaklaşık 3,7 milyon KOBİ'nin yüzde 16'sı e-ticaret faaliyetinde bulunuyor. Bu veriler, Türkiye'deki işletmelerin büyük çoğunluğu için dijital kanallar üzerinden yeni pazarlara erişim imkanı olduğunu gösteriyor."

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu da projenin, Türkiye'nin dijital dönüşümüne ışık tutacağını ve gençleri geleceğin iş dünyasına hazırlayacağını belirterek, projenin KOBİ'lerin rekabet gücünü de artıracağını kaydetti.

Projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Kasapoğlu, "Denizli gibi sanayisi güçlü, girişimciliği yüksek bir şehirde bu projenin ilk adımının atılıyor olması, bizler için hem gurur verici hem sorumluluklarımızı artıran bir gelişme. Denizli, toplam ihracatta Türkiye genelinde 8. sırada, Trendyol ekosistemi içinde e-ihracat performansıyla Denizli'nin 6. sırada konumlandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da gençlerin e-ticaret ve e-ihracat alanlarında yetkinlik kazanmalarına sahada destek sağlayacaklarına dikkati çekerek, "Dijital Usta Projesi'ni, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik perspektifinden katkı sunan önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz." dedi.