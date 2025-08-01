Trendyol'dan Dijital Usta Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trendyol'dan Dijital Usta Projesi

01.08.2025 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol, gençlerin dijital becerilerini artırmak için 'Dijital Usta' projesini başlattı.

Trendyol, gençlerin dijital yetkinliklerini artırarak KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracata katılım sürecine destek olmak için "Dijital Usta" projesini başlattı.

Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği işbirliğiyle pilot olarak Denizli, Balıkesir, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu'da başlayan projenin tanıtım toplantısı Denizli'de gerçekleştirildi.

Tanıtım etkinliğine, Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve iş dünyasından isimler katıldı.

Toplamda 3 bin gence temel e-ticaret eğitimi verilmesi hedeflenen projede eğitimler, özel tasarlanan çevrim içi platform üzerinden gerçekleştirilecek.

Temel e-ticaret programını başarıyla tamamlayanlar arasından seçilecek 250 genç, akademisyenler ve Trendyol uzmanları tarafından verilecek 36 saatlik sertifikalı e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitim programına katılabilecek. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan gençler, e-ticaret uzmanlığı sertifikası almaya hak kazanacak.

Eğitimler sonucunda yapılacak değerlendirmeyle belirlenecek 100 genç, proje kapsamında pilot illerdeki KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerine destek olmak amacıyla istihdam edilerek, KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı sunacak.

Projenin çok paydaşlı yapısı, eğitim ve tüm diğer süreçlerin sahada etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak.

TOBB, yerel yapılanması ve KOBİ'lerle olan ilişkileriyle, işletmelerin projeye katılımını desteklerken, Habitat Derneği de gençlerle olan çalışma ve saha operasyonu deneyimiyle, gençlerin dijital ve e-ticaret becerilerinin geliştirilip istihdama katılım süreçlerini üstlenecek.

Proje, gençleri e-ticaret alanında uzmanlaştırmayı ve onları dijital desteğe ihtiyaç duyan KOBİ'lerle buluşturmayı hedefliyor.

KOBİ'lerin dijitalleşmesine ve ihracata uzanan bütüncül bir model sunan proje, gençleri e-ticaret alanında yetiştirerek, KOBİ'lerin dijital dönüşümüne ve Türkiye'nin e-ticaret kapasitesinin güçlenmesine katkı sunacak.

Trendyol, TOBB ve Habitat, projeyi, Türkiye geneline yaymak için çalışmalarını sürdürecek.

"Dijital dönüşüm yolculuğunda gençlerin yanında durmayı, sorumluluk görüyoruz"

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, faaliyet gösterdikleri her alanda pozitif etki yaratma misyonuyla hareket ettiklerini belirterek, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda hem gençlerin hem işletmelerin yanında durmayı, toplumsal fayda ve kapsayıcı büyüme için sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Üretim güçlerini ve genç insan kaynaklarını dijital teknolojilerle buluşturmanın, Türkiye'nin kalkınmasında kilit rol oynadığına inandıklarını kaydeden Şahin, "Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Dijital Usta projesiyle yalnızca bir eğitim programı değil, KOBİ'lerin dijitalleşmesini hızlandıran ve e-ticaretin tabana yayılmasına katkı sağlayan kalkınma modeli oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, projenin, potansiyel ve imkanların yanı sıra rekabetin arttığı bir dünyada, Türkiye'de üretilen kaliteli ürünlerin ön plana çıkmasını sağlayacağına dikkati çekerek, "TOBB ve Habitat Derneği ile kurduğumuz güç birliğiyle gençlerin potansiyelini hayata geçirecek, KOBİ'lerin dijital uçurumu aşmasına destek olacağız. KOBİ'lerin daha fazla e-ticaret ve e-ihracat payı almasında önemli rol üstlenecek gençler yetiştireceğiz." diye konuştu.

Yetiştirdikleri her "Dijital Usta"nın, Türkiye'de e-ticaretin ve e-ihracatın büyümesine katkı sunacağına işaret eden Şahin, ihracata Dijital Usta desteği sağlanacağını, Türkiye ekonomisine katkıda bulunulacağını belirtti.

İlk 3 maaşı Trendyol ödeyecek

Şahin, gençlerin iş hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için ilk üç aylık maaşlarının Trendyol tarafından karşılanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024'te e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı yaklaşık 600 bin olarak kaydediliyor. Türkiye'deki yaklaşık 3,7 milyon KOBİ'nin yüzde 16'sı e-ticaret faaliyetinde bulunuyor. Bu veriler, Türkiye'deki işletmelerin büyük çoğunluğu için dijital kanallar üzerinden yeni pazarlara erişim imkanı olduğunu gösteriyor."

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu da projenin, Türkiye'nin dijital dönüşümüne ışık tutacağını ve gençleri geleceğin iş dünyasına hazırlayacağını belirterek, projenin KOBİ'lerin rekabet gücünü de artıracağını kaydetti.

Projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Kasapoğlu, "Denizli gibi sanayisi güçlü, girişimciliği yüksek bir şehirde bu projenin ilk adımının atılıyor olması, bizler için hem gurur verici hem sorumluluklarımızı artıran bir gelişme. Denizli, toplam ihracatta Türkiye genelinde 8. sırada, Trendyol ekosistemi içinde e-ihracat performansıyla Denizli'nin 6. sırada konumlandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da gençlerin e-ticaret ve e-ihracat alanlarında yetkinlik kazanmalarına sahada destek sağlayacaklarına dikkati çekerek, "Dijital Usta Projesi'ni, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik perspektifinden katkı sunan önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Trendyol, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trendyol'dan Dijital Usta Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bu nasıl dans Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul’dan Filistin devletini tanıma çağrısı Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Filistin devletini tanıma çağrısı
İşte Yeniden Refah Partisi ve EMEP’in Terörsüz Türkiye Komisyonu’na göndereceği isimler İşte Yeniden Refah Partisi ve EMEP'in Terörsüz Türkiye Komisyonu'na göndereceği isimler
Göksu Çelebi’nin ailesinin avukatından ’hastanede ciddi ihmaller yapıldı’ iddiası Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası

14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
12:01
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker’e seslendi: Tehdit ediliyorum
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
20:54
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
20:19
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
20:11
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
20:02
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
19:55
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı
İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
19:30
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
19:18
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
18:50
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
18:17
Kayseri Valisi Çiçek’ten CHP’li Genç’e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Kayseri Valisi Çiçek'ten CHP'li Genç'e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 14:24:30. #7.11#
SON DAKİKA: Trendyol'dan Dijital Usta Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.