Trump'ın Seçimi Piyasalara Yükseliş Getirdi

Ekonomi

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle piyasalardaki pozitif hava sürerken, New York borsası, enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,58 artarak 44.243,74 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 6.008,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kazançla 19.355,33 puana yükseldi.

ABD'de geçen hafta gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zaferle çıkması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenen faiz indiriminin desteklediği pay piyasaları, yeni haftaya da pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede ikinci kez başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve beklentiler piyasalardaki fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürdü.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesinin, vergi indirimleri ve daha kolay bir düzenleyici ortam beklentileriyle piyasaları desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Seçim sonuçlarının ardından yükselişe geçen dolar endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de 105,5 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesindeki seyrini korudu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yüzde 4,48'e yaklaşarak son 4 ayın zirvesini test etmesinin ardından yüzde 4,35 seviyesinde dengelendi.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da Trump'ın seçim zaferi ve kripto yanlısı adayların Kongre'ye seçilmesinin ardından yükselmeye devam ederek 82 bin doların üzerine çıktı.

Analistler, seçim sonuçlarının belli olmasıyla yatırımcıların odağının artık ekonomiyle ilgili gelişmelere yöneldiğini belirtti.

ABD'de çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmada da para politikasının seyrine dair daha fazla ipucunun aranacağını aktardı.