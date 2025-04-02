Trump'ın tarihi konuşması başladı! ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın tarihi konuşması başladı! ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi

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Trump'ın tarihi konuşması başladı! ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi

02.04.2025 23:23
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ABD Başkanı Donald Trump'ın günlerdir beklenen konuşması başladı. Trump ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etti.

Trump açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Hepinizin desteğini istiyoruz. Herkes harika, çok teşekkürler. Yakında çok mutlu olacağız hep birlikte. Sadece araba fabrikaları değil; ama özellikle araba üreticileri ne kadar mutlu göreceğiz. Aynı zamanda çiftçiler için de çok iyi haberlerimiz var. Onlar yıllardır dünyadaki diğer üreticiler tarafından hep rahatsız edildiler. Kanada yüzde 300 süt ürünlerinde vergi uyguluyor. Önce düşük fiyatla karton süt veriyorlar sonra yüzde 300'e çıkardılar vergileri. Sorunca da 'yo hayır bakın yüzde 3' diyorlar. Zincirde neler oluyor, bu kesinlikle adil değil. Kanada gibi bir ülkeyi hep sübvanse ediyoruz. Meksika'yı yılda 200 milyar destekliyoruz yılda. Neden yapıyoruz bunu? Bizim nasıl çıkarımız var. Bu yüzden bu kadar borcumuz var bütçe açığımız çıkıyor.

Vergisiz tarifesiz politikalar nedeniyle. Diyorlar ki 'Biz size arabalarımızı göndereceğiz ama sizden hiçbir şey almayacağız'. Biz Avusturalya'dan biftek alıyoruz. Geçen sene o kadar yüksek miktarda aldık ki. Çünkü onlar kendi çiftçilerini korumak istiyorlar. Halbuki bu gece arısından itibaren 'Hayır' diyeceğim. Çin pirinç üreticilerine yüzde 65 vergi öneriyor. Japonya yüzde 700'den fazla vergi uyguluyor.

Yumurta fiyatları yüzde 50 düştü, sayın Tarım bakanım harika iş çıkardınız. Yüzde 59 kadar indi fiyat. Yüzde 2,8 vergi uyguluyorduk. Koruma bariyerleriyle kendilerini koruyordu bizi fakirleştiriyordu. Çin güçlü ülke ama ilk sırada değiller. Amerika onlar için ciddi fiyat ödüyorlar. ABD daha önce en zengin ülkeydi. 1880'lerde o kadar çok para vardı ki. Şimdi bu problemi yakında çözeceğiz. Yeniden para biriktireceğiz. 1913'de gelir vergisi icat ettiler. Böylece 1929'da çok ciddi bir düşüşe, krize geldi büyük buhranla beraber. Böylece tarifeleri geri getirmek istediler ülkemizi geri getirmek için ama çok geçti. Tekrar toparlanmak yıllar aldı."

Ayrıntılar geliyor...

Trump\'ın tarihi konuşması başladı! ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi

Donald Trump, Otomobil, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın tarihi konuşması başladı! ABD dışında üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Metin17:
    %25 bi şeymi biz %160 uyguluyoruz, ama bir tezat var onlar otomobil üretiyor biz hayal üretiyoruz. 0 0 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    mal aq kendi halkına kaydı bizim reco bahço apo gibi puhahahha 0 0 Yanıtla
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