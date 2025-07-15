Trump'tan Kripto Vurgusu

NEW ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıkların "gelecek" olduğunu belirterek, Temsilciler Meclisindeki tüm Cumhuriyetçilere ilgili yasa tasarısı için "evet" oyu vermesi çağrısı yaptı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "kripto haftası"nı kutladı.

Temsilciler Meclisinin yakında ABD'yi dijital varlıklarda "tartışmasız, bir numaralı lider" yapacak "GENIUS" yasa tasarısını oylayacağını belirten Trump, "GENIUS, büyük ulusumuzu Çin'in, Avrupa'nın ve durmadan yetişmeye çalışan diğerlerinin ışık yılı önüne geçirecek." ifadesini kullandı.

Trump, dijital varlıkların "gelecek" olduğuna ve ABD'nin bu alanda öncülük ettiğine dikkati çekerek, tüm Cumhuriyetçilerin tasarıya "evet" oyu vermesi gerektiğini vurguladı.

Bunların "Amerika'yı yeniden büyük" yapma vizyonunun bir parçası olduğunun altını çizen Trump, "Hem eskisinden daha büyük hem de daha güçlü. Dünyaya liderlik ediyoruz ve bu konuda daha fazla mevzuatı geçirebilmek için Senato ve Temsilciler Meclisi ile sıkı çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Bu hafta "kripto haftası" ilan edilmişti

ABD Temsilciler Meclisinin, "kripto haftası" olacağını duyurduğu bu hafta, ülkeyi "gezegenin kripto başkenti" yapma çabaları kapsamında üç yasa tasarısını ele alacağı bildirilmişti.

Kısaca GENIUS olarak adlandırılan "ABD Sabitcoinleri için Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Yasa Tasarısı" ile sabitcoinler için federal bir düzenleyici çerçeve oluşturulması hedefleniyor.

"Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı" veya kısaca CLARITY ile de dijital varlıklar için genel düzenleyici belirsizliklerin giderilmesi ve sektörün ABD'de büyümesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

"Anti-CBDC" yasa tasarısı ise merkez bankası dijital para birimlerinin çıkarılmasının engellenmesini içeriyor.